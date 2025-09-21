Subastan un edificio de 1870 en pleno Centro de Málaga por una deuda de 6,7 millones: el valor roza los 18 millones

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Málaga tramita un procedimiento de ejecución hipotecaria a instancia de Unicaja Banco, S. A. contra A. E. G. A.; M. T. A. P.; M. L. A. P., y la mercantil Saco Importaciones S.L., por una deuda con garantía hipotecaria de 6.750.000 euros.

Así consta en el edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado.

La finca objeto de la enajenación es un inmueble singular situado en el número 3 de la céntrica calle Especerías, esquina con calle Nueva, en pleno corazón histórico de Málaga.

El edificio, con una superficie construida de 3.815 metros cuadrados y una ocupación de parcela de 718 metros cuadrados, fue levantado en 1870 y reformado en el año 2000.

El inmueble está compuesto por planta baja, principal, segundo, tercero y sotabanco. Las dos primeras plantas se destinan a uso comercial, con acceso directo desde todas las calles donde hace fachada, mientras que las restantes se distribuyen en viviendas. El acceso a las plantas superiores se realiza a través del portal ubicado en la propia calle Especerías.

Según el edicto, la cantidad reclamada asciende a 6.775.444,08 euros, mientras que el valor de subasta del inmueble se ha fijado en 17.679.840,42 euros. Los tramos entre pujas se establecen en 353.596,80 euros y el depósito requerido asciende a 883.992,02 euros.

La casa hace esquina y presenta fachada tanto a calle Especerías como a calle Nueva, lindando además con los inmuebles colindantes de la propia calle Especerías.

De acuerdo con los datos recogidos en el Catastro, el inmueble da cobijo a varios comercios en su planta baja, mientras que son cinco las viviendas que se reparten en los niveles superiores, con superficies de hasta 745 metros cuadrados.