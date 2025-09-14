Pedro Sánchez remarca en Málaga "el compromiso prioritario" del Gobierno en materia de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo una de las promociones de viviendas de alquiler asequibles en Málaga, donde ha reiterado el "compromiso prioritario" del Ejecutivo en materia de vivienda.

Antes del mitin del PSOE en el Pabellón de los Deportes de la UMA, el líder del Ejecutivo ha acudido a las obras de la promoción de 530 nuevas viviendas protegidas en el sector Universidad, que construye Lagoom Living con la empresa SACYR.

Sánchez ha estado acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Dichas viviendas están cofinanciadas por el Gobierno de España, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se entregarán a finales de año.

A través de la fórmula de colaboración público-privada se está llevando a cabo dicha segunda fase de desarrollo de este ámbito en el que se prevé un total de 1.006 viviendas protegidas en alquiler y en el que el Consistorio malagueño ya promueve en la primera fase otras 476 vpo en 5 promociones, 4 de ellas en construcción y una ya finalizada.

Las obras de las 1.006 viviendas protegidas del sector Universidad (distrito de Campanillas) alcanzan un grado de ejecución medio del 64%, según el Ayuntamiento de Málaga.

La primera fase de actuación municipal, que contempla las 476 vpo, registra un 73% de media de ejecución, mientras que la segunda, de colaboración-pública privada, que comprende las 530 vpo, está al 55%.

Visita a una de las viviendas.

En un comunicado de la presidencia del Gobierno, se subraya que el Ejecutivo ha aprobado la primera ley de Vivienda de la democracia y ha multiplicado por ocho el presupuesto en política de vivienda.



También se ha establecido un Índice de Precios de Referencia y, allí donde se aplica, se ha conseguido una reducción de precios del 5 %, según han resaltado.



Además, se han construido más de 80.000 viviendas de alquiler asequible y se han invertido 15.300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la rehabilitación urbana, y, en el último año, la vivienda protegida ha aumentado un 62 %.



Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía ofrecerá “soluciones efectivas y realistas al desafío de la vivienda en Málaga” y “supondrá un revulsivo en el impulso de las políticas de vivienda del Gobierno andaluz”.

Según Díaz, se han detectado parcelas para cerca de 40.000 viviendas en los municipios andaluces con población de más de 100.000 habitantes. En el caso de Málaga, ha identificado suelo para 5.000 viviendas protegidas, cifra que “se elevará hasta 8.500 gracias a las nuevas herramientas normativas impulsadas por la Junta”.