Descartan gripe aviar en Málaga: la muerte de aves en el parque de Huelin fue por el virus de Newcastle

La Junta de Andalucía descarta que la muerte de varias decenas de aves registrada en el parque de Huelin de Málaga capital haya sido causado por la gripe aviar.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Administración regional tras conocerse los resultados de los análisis efectuados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

De acuerdo con los datos aportados, la muerte de los ejemplares se ha debido al virus de la Enfermedad de Newcastle.

Sobre el particular, indican que se trata de una zoonosis leve frecuente, que ya ha afectado en otras ocasiones a parques urbanos de Andalucía, como el de Huelin de Málaga.

Asimismo, lanzan un mensaje de tranquilidad, al apuntar que el riesgo para las personas si se manipula un ave muerta con esta enfermedad es mínimo.

Por ejemplo, puede causar una queratoconjuntivitis si una persona se frota los ojos después de tocar el ave.

Por este motivo, desde la Junta se recomienda a la población "no tocar a las aves muertas o moribundas que encuentren".

El virus de la Enfermedad de Newcastle se ha dado años anteriores en aves silvestres de toda Andalucía, en la mayoría de los casos afecta exclusivamente a tórtolas turcas.

En esta ocasión se analizaron cuatro ejemplares: dos gaviotas patiamarilla, una tórtola turca y un ánade real.

Reabre el parque

Tras conocer el resultado de los análisis, el Ayuntamiento ha anunciado que este sábado reabrirá las puertas del Parque de Huelin, cerrado a principios de mes como medida preventiva tras el hallazgo de 20 aves muertas.

La decisión fue adoptada ante la detección de brotes de gripe aviar en otros humedales como el del Parque del Tamarguillo en Sevilla. Por este motivo, se optó por extremar las precauciones, exigiendo a las empresas responsables del mantenimiento y la conservación de las zonas verdes de la ciudad un refuerzo de la vigilancia en todos los humedales.