Operación Callejones del Perchel: Dazia logra vaciar los últimos edificios y se prepara para iniciar demolición

Imagen de los trabajos de demolición en Callejones del Perchel, en Málaga.

La ambiciosa operación inmobiliaria que la promotora madrileña Dazia busca desarrollar en los Callejones del Perchel queda definitivamente allanada.

Año y medio después de que la empresa liberase la intervención alcanzando acuerdos con la mayor parte de los inquilinos de los viejos edificios y haya avanzado en la demolición de parte de las construcciones, la firma despeja definitivamente el camino.

Y lo hace después de que los dos últimos vecinos residentes, que durante meses habían rechazado las ofertas de la mercantil, hayan aceptado la propuesta y hayan abandonado sus pisos.

Así lo confirman desde Dazia, apuntando que, superada esta fase, la pretensión es la de activar de inmediato los trabajos de demolición de los inmuebles que siguen en pie.

"Ya tenemos vacíos los edificios y tenemos permiso para la demolición", explica la directora general de Dazia, Leticia Pérez, quien admite que se está a la espera de autorización por parte de la Policía para acordonar el espacio.

A la espera de ese permiso, la idea que se maneja es que pueda activarse esta fase antes del próximo lunes. Para evitar nuevos intentos de okupación y problemas de seguridad, la empresa ha contratado vigilancia especial.

Esta resolución es clave en la liberación completa de una iniciativa que tuvo su origen a finales de 2021, cuando Dazia compró una gran manzana de edificios en Callejones del Perchel.

Por el momento no hay concreción respecto al calendario de inicio de las obras, aunque sí se apuesta ya de manera decidida por impulsar una promoción de viviendas en venta. A falta de precisar cifras, se llegaron a plantear años atrás hasta 200 viviendas.

El estudio de detalle mediante el que se ordena el espacio recogía la apuesta por 193 pisos, la mayor parte de ellos de dos dormitorios (88), a los que sumar 53 de tres dormitorios y otros 52 de uno.

Camino complejo

El camino recorrido hasta la fecha por Dazia en El Perchel está siendo ciertamente azaroso. Durante meses, los promotores afrontaron un largo proceso de negociación con los inquilinos de las viejas viviendas, muchos de ellos de renta antigua.

El acuerdo final alcanzado con la mayoría de residentes (aún quedan dos sin abandonar los edificios) ha hecho que la actuación haya sido considerada a nivel nacional como ejemplo a seguir por los colectivos antidesahucios.

Los afectados con renta antigua, que contaban con el respaldo legal, fueron compensados por la empresa con 170.000 euros por vecino, dinero que han empleado para trasladarse a otros emplazamientos.

Y en el caso de aquellos inquilinos de renta moderna, se dio forma a un proceso de búsqueda, junto a las Administraciones públicas, de viviendas sociales en la zona de Trinidad-Perchel. A esto se ha sumado el pago de 2.000 euros por vecino para ayudar en los gastos de mudanza.

Al tiempo que han sido derribados varios de los inmuebles, también se han activado los primeros trabajos arqueológicos en el solar. Un detalle de enorme importancia dado que la promoción futura se asienta sobre terreno sensible.

Tomando como referencia el estudio técnico realizado por la empresa Nerea Arqueología Subacuática, se puede observar la singularidad de la zona. Buena parte de los bloques se levantan sobre el arrabal de Attabanim, de origen musulmán; el mismo barrio árabe desenterrado en la Avenida de Andalucía por las obras de construcción del Metro.