¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga este lunes, 8 de septiembre, festivo?

El próximo lunes será festivo local en la ciudad de Málaga por la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la capital. Los más afortunados están viviendo unos días de descanso por el puente buscando planes con amigos o en pareja como ir a cenar o ir de compras. ¿Pero abren todos los centros comerciales y supermercados el próximo 8 de septiembre?

La respuesta es que gran parte de los establecimientos abrirán este 8 de septiembre como lo hacen en cualquier día del año. Otros, tienen horarios especiales, pero en su inmensa mayoría abrirán con normalidad. Cabe recordar que el festivo es solo en la capital, por lo que en el resto de municipios malagueños será un día como otro cualquiera.

En este sentido, respecto a los supermercados, Mercadona cerrará y Carrefour tendrá horario especial (tendrás que consultar el que vayas a visitar). Por su parte, Lidl, Día o Aldi abrirán con total normalidad en su horario habitual. También abrirán Leroy Merlín, Ikea, Conforama o Verdecora.

Respecto a las grandes superficies, El Corte Inglés tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas; en el Centro Comercial Alameda, los comercios de 10:00 a 22:00 y la restauración de 12:00 a 01:00 horas; en el Centro Comercial Larios, las tiendas abren de 10:00 a 22:00 y el supermercado de 9:00 a 22:00 horas.

Respecto al C.C. Plaza Mayor, su horario es de 10:00 a 1:00 (las tiendas hasta las 22); el Centro Comercial Rosaleda estará abierto de 10:00 a 22.00 horas; el centro Comercial Vialia tendrá abiertos comercios de 10:00 a 22:00 horas, y la zona de restauración hasta las 00:00. El Parque Comercial Málaga Nostrum, por su parte, abrirá de 10:00 a 22:00. En Muelle 1 las tiendas también permanecerán abiertas durante todo el día.

En cuanto a los comercios pequeños, que cuentan con una superficie inferior a los 300 metros, estos tienen potestad para decidir si abren en estos días festivos o no, por lo que dependerá de la decisión del propietario.