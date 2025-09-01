Segundo incendio forestal este lunes en Málaga: arde el Monte Coronado de Palma-Palmilla

En una jornada de lunes en la que el viento está siendo el indiscutible protagonista, los bomberos trabajan en la extinción de dos incendios en la provincia de Málaga. Uno en Benalmádena, declarado este mediodía y un segundo en Málaga capital, concretamente en el distrito Palma-Palmilla.

El incendio se ha originado en la zona del Monte Coronado. En la zona ya están actuando medios aéreos del Infoca para evitar que se extienda. En concreto, dos brigadas de refuerzo contra incendios. un vehículo autobomba y un helicóptero Súper Puma, así como dos aviones de carga en tierra a los trabajos de extinción.

Efectivos de Bomberos de Málaga también se encuentran trabajando junto al Infoca en la extinción de un incendio declarado en una zona de matorral en el Monte Coronado. Cabe recordar que el pasado 18 de agosto los bomberos del Infoca ya estuvieron en la zona también junto a los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga sofocando otro incendio.

Benalmádena

En el caso de Benalmádena, el foco de las llamas se encuentra justo en la zona de Santángelo Oeste, en una zona de matorral tras el Hospital Vithas Xanit. En cuanto a los medios desplegados en la zona: en el aire están trabajando un avión semipesado y uno ligero. En tierra, una autobomba, un técnico de operaciones Brica, un agente de medioambiente, dos grupos de bomberos forestales y dos brigadas de refuerzo contra incendios.