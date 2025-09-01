Segundo incendio forestal este lunes en Málaga: arde el Monte Coronado de Palma-Palmilla
El primero se ha registrado en Benalmádena este mediodía. El fuerte viento que sopla en la provincia está dificultando las labores de extinción.
Más información: Incendio forestal en Benalmádena (Málaga): el viento dificulta las labores de extinción
En una jornada de lunes en la que el viento está siendo el indiscutible protagonista, los bomberos trabajan en la extinción de dos incendios en la provincia de Málaga. Uno en Benalmádena, declarado este mediodía y un segundo en Málaga capital, concretamente en el distrito Palma-Palmilla.
El incendio se ha originado en la zona del Monte Coronado. En la zona ya están actuando medios aéreos del Infoca para evitar que se extienda. En concreto, dos brigadas de refuerzo contra incendios. un vehículo autobomba y un helicóptero Súper Puma, así como dos aviones de carga en tierra a los trabajos de extinción.
Benalmádena
En el caso de Benalmádena, el foco de las llamas se encuentra justo en la zona de Santángelo Oeste, en una zona de matorral tras el Hospital Vithas Xanit. En cuanto a los medios desplegados en la zona: en el aire están trabajando un avión semipesado y uno ligero. En tierra, una autobomba, un técnico de operaciones Brica, un agente de medioambiente, dos grupos de bomberos forestales y dos brigadas de refuerzo contra incendios.