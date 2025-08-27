Se declara un conato de incendio en Málaga y encuentran en el terreno restos de combustible

Agentes de la Policía Local y efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se personaron la pasada madrugada en una zona de matorral de la Junta de los Caminos, perteneciente al distrito Puerto de la Torre, después de que un particular alertara de un conato de incendio en la zona.

A su llegada, descubren que sobre el terreno hay restos de material combustible. Hasta el momento no hay detenidos relacionados con los hechos, pero la Policía local ha trasladado a la Policía Nacional los hechos con el objetivo de que se investigue si el conato pudo ser o no provocado. La superficie afectada es de apenas dos metros cuadrados.