Apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos de Málaga capital tras una discusión entre dos personas

La Alameda de Capuchinos de Málaga capital se ha levantado de un sobresalto este domingo debido al apuñalamiento entre dos personas que se ha vivido a primera hora del día, según han informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 7.40 horas en esta calle cercana al centro de la capital. El 112 ha recibido un aviso en el que les alertaban de que había dos personas discutiendo. Finalmente, la situación ha terminado en un apuñalamiento.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Servicios Sanitarios, así como la Policía Nacional y la Policía Local.

Se desconoce cuántas personas han resultado heridas en este altercado, ni la gravedad de las heridas.