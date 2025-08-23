¿Cuál es la canción de la Feria de Málaga 2025?: este es el tema más escuchado en el Real Cortijo de Torres

Esta es la canción de la Feria de Málaga: Un tema perfecto para bailar y acompañarlo con una cerveza o un cartojal bien ‘fresquito’ Francisco Sánchez

Los verdiales resuenan por las calles del Centro de Málaga y del Real durante toda la Feria de Málaga, pero en el momento en el que se pone un pie dentro de una caseta del Cortijo de Torres la cosa cambia. Desde Bad Bunny, pasando por Melendi hasta llegar a Los del Río o Viva Suecia.

En cada rincón del recinto ferial retumban las canciones mientras que en las casetas, familias, amigos y parejas lo dan todo cuando suena una canción y gritan "ese es un temazo de los buenos”.

Málaga está a punto de despedir a su feria y con ello surge la misma pregunta que todos los años puede llegar a dividir amistades, grupos y hasta algún que otro romance. ¿Cuál es la canción de la Feria de Málaga?

La respuesta mayoritaria es más clara que el cielo de Málaga en agosto. La Morocha, de Luck Ra y BM, ambos cantantes argentinos es la más repetida por todos los que se hacen esta pregunta. Suena a todas horas y en todas partes. Eso sí, cuando esta canción suena, la gente lo nota.

Retumba en las casetas, acompaña los paseos entre farolillos, sirve de banda sonora a los brindis de medianoche y hasta se cuela en los móviles de los que no pisan la feria, pero quieren estar al día.

El resto de canciones más escuchadas

Esta no ha sido la única canción que “se ha pegado” en esta Feria de Málaga. Hay quien se aferra a un ambiente más veraniego y prefiere canciones de Beéle, un cantante colombiano que ha compuesto, por ejemplo, Si te pillara, uno de los temas no solo de la feria, sino de todo el verano.

También están los que se aferran a la música del 2010, ese reguetón antiguo que abría y cerraba cinco casetas a la vez. Yo te esperaré, de Cali y El Dandee, no es una canción típica que suena en la feria, es un himno que se grita a viva voz y que todo el mundo siente.

Para los más nostálgicos, las canciones de finales de los 90 y principios del siglo XXI también destacan como temas que nunca pasarán de moda. Don Omar, con canciones como Salió el sol o Dile, sigue siendo para muchos historia viva de la feria.

Un grupo de flamencas en la Feria del Centro en Málaga Francisco Sánchez

Por otro lado, están los que siguen marcando el compás con Paquito el Chocolatero o los que entre sorbo y sorbo exigen Baila morena como un acto de justicia poética.

Hay hasta quienes en voz baja confiesan que para ellos la canción del verano no es una sola, que tienen varias en bucle y que sería imposible elegir. Esos son los que lo bailan todo, los que entran a las casetas sin importar qué suene porque lo suyo no es el título del tema, sino el puro placer de bailar.

Sin embargo, este año el debate no ha sido solo musical, sino también económico. En algunas casetas apareció la idea de instalar códigos QR para que cualquiera pudiera elegir la siguiente canción de la noche.

En teoría parecía un invento útil, pero pronto quedó claro que tenía trampa: para poder pedir una canción había que pagar. Un euro mínimo, y si querías asegurarte de que sonara tu tema, más de uno. “Mientras más pagues, más probabilidades”, rezaba el mensaje. Y, aun así, nadie garantizaba que sonara.

Paco y José disfrutando de la Feria de Málaga Francisco Sánchez

En esta euforia colectiva, incluso los que no tienen una canción favorita encuentran su lugar. Algunos aseguran que no tienen tema del verano porque todos les gustan, otros porque ninguno termina de convencerlos.

Pero cuando la música sube y las luces giran, todos terminan bailando. Porque, al final, más que el nombre de la canción, lo importante es el momento: el instante en que alguien coge tu mano, te arrastra a la pista y te hace olvidar que mañana toca volver a la rutina.