Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este viernes, 22 de agosto

Portada de la Feria de Málaga 2025 Francisco Sánchez

La Feria de Málaga continúa con fuerza y este viernes, 22 de agosto, llega una nueva jornada cargada de actividades. Desde primera hora de la tarde, las plazas del centro histórico se llenarán de música en directo, flamenco y verdiales.

En el Real Cortijo de Torres destacan los paseos de caballos, las actuaciones de flamenco y copla, así como los espectáculos ecuestres y los conciertos en el auditorio.

Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este viernes de feria:

Feria del Centro

Animación en las plazas del centro histórico

Plaza de la Constitución Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h Silverio Soto. De 16:00 a 18:00 h

Plaza Las Flores

Plaza del Obispo

Plaza de San Pedro Alcántara Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h



Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda Aires del Torcal (estilo Almogía). De 13:00 a 16:00 h

Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h

Escenario folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h: Coro Aire de Renfe, Coro Malacca Fussion

De 16:00 a 18:00 h: Academia de baile Susana Sta. Paula, Coro Peña El Sombrero

14:00 h – Flamenco en feria

Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4) Al cante: José de Chaparro A la guitarra: Chaparro Grupo flamenco “Taranto” con Rocío Portillo



Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”

Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…

Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos

Itinerario oficial por el recinto

14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

Grupo flamenco “Bulerías”

Gema Garcés

16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre

(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)

Espectáculo: “Málaga, tierra de rejoneo y arte”

21:30 h – Caseta municipal infantil

Compañía Ángeles de Trapo

Espectáculo: “Carruaje de los sueños de Andersen”

22:00 h – Caseta de los verdiales

Panda Bataná (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h

Panda Los Moras (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h

22:00 h – Explanada de la Juventud

DJ Manuel Pallarés

22:30 h – Auditorio municipal

Gran gala: Toreros con Chanclas

22:30 h – Caseta municipal del flamenco y la copla