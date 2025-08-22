Portada de la Feria de Málaga 2025

Málaga ciudad

Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este viernes, 22 de agosto

Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.

Publicada

La Feria de Málaga continúa con fuerza y este viernes, 22 de agosto, llega una nueva jornada cargada de actividades. Desde primera hora de la tarde, las plazas del centro histórico se llenarán de música en directo, flamenco y verdiales.

En el Real Cortijo de Torres destacan los paseos de caballos, las actuaciones de flamenco y copla, así como los espectáculos ecuestres y los conciertos en el auditorio.

Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este viernes de feria:

Feria del Centro

Animación en las plazas del centro histórico

  • Plaza de la Constitución

    • Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h

    • Silverio Soto. De 16:00 a 18:00 h

  • Plaza Las Flores

  • Plaza del Obispo

  • Plaza de San Pedro Alcántara

    • Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

  • Panda Aires del Torcal (estilo Almogía). De 13:00 a 16:00 h

  • Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h

Escenario folclore popular malagueño

  • De 12:00 a 14:00 h: Coro Aire de Renfe, Coro Malacca Fussion

  • De 16:00 a 18:00 h: Academia de baile Susana Sta. Paula, Coro Peña El Sombrero

14:00 h – Flamenco en feria

  • Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)

    • Al cante: José de Chaparro

    • A la guitarra: Chaparro

    • Grupo flamenco “Taranto” con Rocío Portillo

Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…

  • Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto

14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

  • Grupo flamenco “Bulerías”

  • Gema Garcés

16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre
(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)

  • Espectáculo: “Málaga, tierra de rejoneo y arte”

21:30 h – Caseta municipal infantil

  • Compañía Ángeles de Trapo

  • Espectáculo: “Carruaje de los sueños de Andersen”

22:00 h – Caseta de los verdiales

  • Panda Bataná (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h

  • Panda Los Moras (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h

22:00 h – Explanada de la Juventud

  • DJ Manuel Pallarés

22:30 h – Auditorio municipal

  • Gran gala: Toreros con Chanclas

22:30 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

  • Final XVIII Certamen de Canción Española “Ciudad de Málaga”

  • Artista invitado: Verónica Martín

  • Organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Copla