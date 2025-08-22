Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este viernes, 22 de agosto
Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.
La Feria de Málaga continúa con fuerza y este viernes, 22 de agosto, llega una nueva jornada cargada de actividades. Desde primera hora de la tarde, las plazas del centro histórico se llenarán de música en directo, flamenco y verdiales.
En el Real Cortijo de Torres destacan los paseos de caballos, las actuaciones de flamenco y copla, así como los espectáculos ecuestres y los conciertos en el auditorio.
Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este viernes de feria:
Feria del Centro
Animación en las plazas del centro histórico
-
Plaza de la Constitución
-
Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h
-
Silverio Soto. De 16:00 a 18:00 h
-
-
Plaza Las Flores
-
Plaza del Obispo
-
Plaza de San Pedro Alcántara
-
Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h
-
Calle Marqués de Larios
Fiesta de verdiales
-
Panda Aires del Torcal (estilo Almogía). De 13:00 a 16:00 h
-
Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h
Escenario folclore popular malagueño
-
De 12:00 a 14:00 h: Coro Aire de Renfe, Coro Malacca Fussion
-
De 16:00 a 18:00 h: Academia de baile Susana Sta. Paula, Coro Peña El Sombrero
14:00 h – Flamenco en feria
-
Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)
-
Al cante: José de Chaparro
-
A la guitarra: Chaparro
-
Grupo flamenco “Taranto” con Rocío Portillo
-
Plaza de la Merced
12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…
-
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana
Real de la Feria
12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto
14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla
-
Grupo flamenco “Bulerías”
-
Gema Garcés
16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre
(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)
-
Espectáculo: “Málaga, tierra de rejoneo y arte”
21:30 h – Caseta municipal infantil
-
Compañía Ángeles de Trapo
-
Espectáculo: “Carruaje de los sueños de Andersen”
22:00 h – Caseta de los verdiales
-
Panda Bataná (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h
-
Panda Los Moras (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h
22:00 h – Explanada de la Juventud
-
DJ Manuel Pallarés
22:30 h – Auditorio municipal
-
Gran gala: Toreros con Chanclas
22:30 h – Caseta municipal del flamenco y la copla
-
Final XVIII Certamen de Canción Española “Ciudad de Málaga”
-
Artista invitado: Verónica Martín
-
Organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Copla