Un coche arde en el paseo marítimo Antonio Machado y provoca cortes de tráfico hacia Sacaba: ya ha vuelto a la normalidad

Si este viernes has pasado con el coche por el paseo marítimo Antonio Machado, igual has tenido problemas con el tráfico dirección Sacaba Beach. El motivo es que un vehículo se ha incendiado, lo que ha provocado que el vial de servicio quede cortado al tráfico durante unos minutos.

Los hechos han sucedido al filo de las 8.30 horas de este viernes. Al parecer, el vehículo ha comenzado a arder por causas que no han trascendido y ha acabado afectando a su vez a otros dos vehículos. En este sentido, de inmediato, se han trasladado a la zona efectivos de Bomberos de Málaga, así como agentes de la Policía Local.

Aunque la carretera ha estado cortada al tráfico durante un rato, pasadas las nueve y media ya estaba el problema solventado y se había recuperado la normalidad en la vía.