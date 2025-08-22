Asesinatos a sueldo desde Internet: desarticulada en Málaga una organización sueca de narcotráfico y sicarios

Llegaron desde Gotemburgo, Suecia, el pasado 29 de junio con la misión de matar y apenas 48 horas después de que la Policía Nacional conociera sus planes cayeron en Málaga. Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Policía Nacional cuando se dirigían de madrugada hacia el paseo marítimo en un patinete eléctrico, vestidos de negro y con el rostro cubierto.

La investigación, desarrollada junto a Europol y la Policía de Suecia, ha desvelado que formaban parte de una red criminal dedicada al narcotráfico que ofrecía asesinatos por encargo a través de redes sociales y plataformas encriptadas.

La operación se ha saldado con seis detenidos. En los registros realizados en Málaga y Fuengirola, donde se detuvo a las otras cuatro personas, los agentes incautaron tres armas de fuego municionadas, numeroso material de ocultación, documentación, teléfonos móviles y tarjetas SIM. También localizaron dos pistolas cortas con los números de serie borrados.

Según han informado fuentes policiales, el mayor de edad ha ingresado en prisión por orden judicial, mientras que el menor fue enviado a un centro de régimen cerrado tras la decisión de la Fiscalía de Menores.

Asesinatos por encargo en redes sociales

Las pesquisas revelaron que los detenidos estaban vinculados a una organización sueca investigada desde abril. El grupo, integrado por ciudadanos de esa nacionalidad, utilizaba Internet para reclutar sicarios a cambio de dinero y se ocupaba de proporcionarles toda la logística: vivienda, armas e incluso un patinete eléctrico para garantizar sus movimientos en Málaga.

Entre los otros cuatro integrantes de la organización estaba el presunto líder. Todos los arrestados están acusados de conspiración para asesinato, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.