Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este jueves, 21 de agosto
Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.
Más información: ¿Cuánto valen los cacharritos de la Feria de Málaga este 2025?: Estos son los precios de las atracciones
La Feria de Málaga suma y sigue. Este jueves, 21 de agosto, se vivirá una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.
Desde el mediodía hasta la madrugada, plazas, casetas y escenarios acogen conciertos, animaciones infantiles, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a la tradicional corrida de toros y exhibiciones ecuestres.
Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:
Feria del Centro
Animación en las plazas del centro histórico
-
Plaza de la Constitución
-
Soniké. De 13:00 a 16:00 h
-
María Cortés. De 16:00 a 18:00 h
-
-
Plaza Las Flores
-
Plaza del Obispo
-
Plaza de San Pedro Alcántara
-
Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h
-
Calle Marqués de Larios
Fiesta de verdiales
-
Panda San Isidro de Periana (estilo Comares). De 13:00 a 16:00 h
-
Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h
Escenario folclore popular malagueño
-
De 12:00 a 14:00 h: Coro Con Málaga por Bandera, Coro Agua Marina
-
De 16:00 a 18:00 h: Coro Siempre Cañadú, Coro Los Almendrales
14:00 h – Flamenco en feria
-
Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)
-
Grupo flamenco “Seguirillas”
-
Guitarra: Antonio Soto
-
Plaza de la Merced
12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia...
-
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana
Plaza de Toros La Malagueta
19:00 h – Corrida de toros
-
Toros de El Freixo
-
Emilio de Justo
-
Fortes
-
Sobresaliente: Álvaro de la Calle
Real de la Feria
12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto
14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla
-
Al cante: Carmen Ruiz Pino
-
A la guitarra: Rubén Portillo
-
Grupo flamenco “Tangillos”
-
José Lucena
16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre
(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)
-
Espectáculo: “Latido de Málaga a ritmo de paso”
21:30 h – Caseta municipal infantil
-
Compañía La Cajita Musical
-
Espectáculo: “Devuélveme mi cuento”
22:00 h – Caseta de los verdiales
-
Panda Santa Catalina (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h
-
Panda Raíces de Almogía (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h
22:00 h – Auditorio municipal
-
Muestra de bailes malagueños y flamencos (21:30 h)
-
Gran gala
-
Hoffman
-
Entre coplas y suspiros: Joana Jiménez y Tamara Jerez
-
22:00 h – Explanada de la Juventud
-
DJ Micky Rodríguez
-
DJ Manuel Pallarés
23:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla
-
Al cante: Alfredo Tejada
-
A la guitarra: Antonio de Luz
-
Copla: Lidia Gómez, Mayka Romero