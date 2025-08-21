Feria de Málaga.

Feria de Málaga.

Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este jueves, 21 de agosto

Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.

La Feria de Málaga suma y sigue. Este jueves, 21 de agosto, se vivirá una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres. 

Desde el mediodía hasta la madrugada, plazas, casetas y escenarios acogen conciertos, animaciones infantiles, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a la tradicional corrida de toros y exhibiciones ecuestres.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Feria del Centro

Animación en las plazas del centro histórico

  • Plaza de la Constitución

    • Soniké. De 13:00 a 16:00 h

    • María Cortés. De 16:00 a 18:00 h

  • Plaza Las Flores

  • Plaza del Obispo

  • Plaza de San Pedro Alcántara

    • Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

  • Panda San Isidro de Periana (estilo Comares). De 13:00 a 16:00 h

  • Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h

Escenario folclore popular malagueño

  • De 12:00 a 14:00 h: Coro Con Málaga por Bandera, Coro Agua Marina

  • De 16:00 a 18:00 h: Coro Siempre Cañadú, Coro Los Almendrales

14:00 h – Flamenco en feria

  • Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)

    • Grupo flamenco “Seguirillas”

    • Guitarra: Antonio Soto

Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia...

  • Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana

Plaza de Toros La Malagueta

19:00 h – Corrida de toros

  • Toros de El Freixo

  • Emilio de Justo

  • Fortes

  • Sobresaliente: Álvaro de la Calle

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto

14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

  • Al cante: Carmen Ruiz Pino

  • A la guitarra: Rubén Portillo

  • Grupo flamenco “Tangillos”

  • José Lucena

16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre
(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)

  • Espectáculo: “Latido de Málaga a ritmo de paso”

21:30 h – Caseta municipal infantil

  • Compañía La Cajita Musical

  • Espectáculo: “Devuélveme mi cuento”

22:00 h – Caseta de los verdiales

  • Panda Santa Catalina (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h

  • Panda Raíces de Almogía (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h

22:00 h – Auditorio municipal

  • Muestra de bailes malagueños y flamencos (21:30 h)

  • Gran gala

    • Hoffman

    • Entre coplas y suspiros: Joana Jiménez y Tamara Jerez

22:00 h – Explanada de la Juventud

  • DJ Micky Rodríguez

  • DJ Manuel Pallarés

23:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

  • Al cante: Alfredo Tejada

  • A la guitarra: Antonio de Luz

  • Copla: Lidia Gómez, Mayka Romero