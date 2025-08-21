Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este jueves, 21 de agosto

Feria de Málaga. Alex Zea - Europa Press

La Feria de Málaga suma y sigue. Este jueves, 21 de agosto, se vivirá una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.

Desde el mediodía hasta la madrugada, plazas, casetas y escenarios acogen conciertos, animaciones infantiles, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a la tradicional corrida de toros y exhibiciones ecuestres.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Feria del Centro

Animación en las plazas del centro histórico

Plaza de la Constitución Soniké. De 13:00 a 16:00 h María Cortés. De 16:00 a 18:00 h

Plaza Las Flores

Plaza del Obispo

Plaza de San Pedro Alcántara Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h



Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda San Isidro de Periana (estilo Comares). De 13:00 a 16:00 h

Panda La Torre (estilo Montes). De 14:00 a 17:00 h

Escenario folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h: Coro Con Málaga por Bandera, Coro Agua Marina

De 16:00 a 18:00 h: Coro Siempre Cañadú, Coro Los Almendrales

14:00 h – Flamenco en feria

Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4) Grupo flamenco “Seguirillas” Guitarra: Antonio Soto



Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h – La feria mágica “La feria del dragón”

Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia...

Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana

Plaza de Toros La Malagueta

19:00 h – Corrida de toros

Toros de El Freixo

Emilio de Justo

Fortes

Sobresaliente: Álvaro de la Calle

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h – Paseo de enganches y caballos

Itinerario oficial por el recinto

14:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: Carmen Ruiz Pino

A la guitarra: Rubén Portillo

Grupo flamenco “Tangillos”

José Lucena

16:00 y 22:00 h – Centro de exhibición ecuestre

(C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39)

Espectáculo: “Latido de Málaga a ritmo de paso”

21:30 h – Caseta municipal infantil

Compañía La Cajita Musical

Espectáculo: “Devuélveme mi cuento”

22:00 h – Caseta de los verdiales

Panda Santa Catalina (estilo Montes). De 22:00 a 01:00 h

Panda Raíces de Almogía (estilo Almogía). De 00:00 a 03:00 h

22:00 h – Auditorio municipal

Muestra de bailes malagueños y flamencos (21:30 h)

Gran gala Hoffman Entre coplas y suspiros: Joana Jiménez y Tamara Jerez



22:00 h – Explanada de la Juventud

DJ Micky Rodríguez

DJ Manuel Pallarés

23:00 h – Caseta municipal del flamenco y la copla