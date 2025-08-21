La Feria del Centro de Málaga conquista a turistas de todo el mundo: “No sabía que me iba a encontrar con tanta fiesta”

La Costa del Sol tiene un no sé qué que enamora a todo el que viene. Ahora, con la Feria de Málaga en su punto álgido, aquellos que pasean por calle Larios no solo disfrutan de la belleza del entorno, sino de la fiesta que se adueña del centro de la ciudad.

La música se escucha desde cualquier punto de la calle, las mujeres con sus trajes de flamenca acaparan miradas, jóvenes y mayores bailan al ritmo de verdiales y los turistas alucinan con el espectáculo que tienen el placer de admirar.

Si esto fuera la película de Lindsay Lohan en la que interpreta a dos gemelas, se llamaría "Tú a Málaga y yo a California". Pero el protagonista sería Mike, que viene desde San Francisco concretamente.

Nada más llegar, el primer pensamiento que se le vino a la mente fue: "la ciudad es hermosa". Aunque "no es como lo esperaba, hay muchas personas en una pequeña zona", comenta.

Tampoco sabía que iba a encontrarse con toda una fiesta montada. Igualmente, no tiene problema alguno. Viaja con la familia al completo: mujer, hijos, nieta. Mientras el resto pasea, Mike prefiere quedarse sentado y observa a la gente. Y le gusta lo que ve. "Todo el mundo se ve feliz", apunta.

Mike junto a su nieta en calle Larios durante la Feria de Málaga. Patricia Sierra

Luego está Pablo, un argentino que se ha quedado enamorado de la ciudad y la feria. "Málaga sabes que es lindo, pero no sabes que te vas a encontrar toda esta fiesta también", explica.

Su parte favorita, sin duda alguna, ha sido poder ser testigo de cómo "estaban bailando todos los niños, hasta más grandes". Sin olvidar, claro está, el jamón y el vino. "Fui a la Casa del Guardia con los toneles a probar moscatel, pajarillo", recuerda.

Pablo en calle Larios durante la Feria de Málaga. Patricia Sierra

A pesar de la fiesta, no tiene esa sensación de que algo malo vaya a pasar "Hay diversión, pero a la vez tranquilo, no me siento con peligro", asegura.

Pero no todos disfrutan de la feria. Ana es de Italia pero desde hace cinco años reside en Málaga. Su hijo está casado con una española y ella, animada por él, decidió seguirlo a la Costa del Sol.

No es que Ana odie la feria, simplemente no es para ella. "Me gusta que la gente se divierte, normal. Pero a mí no me gusta porque hay mucha confusión, ninguna tienda está abierta", expone.

Ana en calle Larios durante la Feria de Málaga. Patricia Sierra

También hay mucha gente, turistas y malagueños a partes iguales. Y eso es bueno, a su parecer, "porque se gana dinero". Sin embargo, no termina de entender por qué muchos comercios cierran en este momento. "No lo veo normal", admite.