Carolina España recibe el Premio La Alcazaba 2025: "Las peñas son parte fundamental del alma de Málaga"
La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba reconoce el compromiso de la consejera de Economía con Málaga y con el desarrollo de Andalucía.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, recibió en la noche de este miércoles el Premio La Alcazaba 2025, que concede la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba.
El galardón reconoce el compromiso de España con Málaga y con el desarrollo económico y social de Andalucía.
Durante el acto de entrega, la consejera ha subrayado "el papel estratégico de las peñas, como motor de participación ciudadana y como una de las grandes fuerzas que vertebran la vida cultural y social de nuestra tierra".
En sus redes sociales también expresó su agradecimiento "de corazón" a la Federación Malagueña de Peñas La Alcazaba.
"Lo recibo con enorme alegría y profundo respeto", dijo, destacando el "valor especial" del premio y ensalzando la labor de las peñas, "parte fundamental del alma de Málaga". "Recibirlo en plena Feria de Málaga es un honor que llevaré siempre conmigo", añadió.