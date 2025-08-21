Imagen de Carolina España, en el momento de recibir el Premio La Alcazaba 2025.

Málaga ciudad

Carolina España recibe el Premio La Alcazaba 2025: "Las peñas son parte fundamental del alma de Málaga"

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba reconoce el compromiso de la consejera de Economía con Málaga y con el desarrollo de Andalucía.

Publicada

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, recibió en la noche de este miércoles el Premio La Alcazaba 2025, que concede la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba.

El galardón reconoce el compromiso de España con Málaga y con el desarrollo económico y social de Andalucía.

Durante el acto de entrega, la consejera ha subrayado "el papel estratégico de las peñas, como motor de participación ciudadana y como una de las grandes fuerzas que vertebran la vida cultural y social de nuestra tierra".

En sus redes sociales también expresó su agradecimiento "de corazón" a la Federación Malagueña de Peñas La Alcazaba.

"Lo recibo con enorme alegría y profundo respeto", dijo, destacando el "valor especial" del premio y ensalzando la labor de las peñas, "parte fundamental del alma de Málaga". "Recibirlo en plena Feria de Málaga es un honor que llevaré siempre conmigo", añadió.