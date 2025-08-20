Málaga se queda, de momento, sin el sistema para coordinar el cruce de los autobuses y el Metro frente al Clínico

El Metro de Málaga a su paso por el tramo de la Universidad.

Málaga se queda, de momento, sin poder adjudicar el contrato que iba a permitir instalar un sistema de detección de autobuses en el cruce viario que hay justo en el acceso principal al Hospital Clínico.

En concreto, este dispositivo se pretende colocar en la conexión de la calle Jiménez Fraud con el bulevar Louis Pasteur, punto de cruce entre los buses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el Metro, en el trazado en superficie por el campus de la Universidad.

Pese a que la EMT puso en marcha el pasado 18 de julio el concurso para el suministro de los equipos necesarios, la empresa que iba a ser adjudicataria del mismo, Urbalux, ha renunciado a la oferta que había presentado.

Lo llamativo del caso es el motivo que aduce para dar un paso atrás. "Tras revisar con mayor detalle las condiciones técnicas del suministro, hemos constatado que los equipos reguladores requeridos pertenecen al sistema de control del Metro de Málaga, cuya explotación y exclusividad corresponden a la empresa ALSTOM", expone formalmente en el escrito remitido a la EMT y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

En esta misma comunicación, los responsables de la firma consideran que esta circunstancia "impide afrontar la ejecución de los trabajos ofertados, al no disponer de autorización ni acceso a dichos equipos ni a su tecnología asociada".

"Agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad y reiteramos nuestro interés en seguir colaborando en futuras licitaciones que se ajusten mejor a nuestras capacidades y planificación", concluye.

La EMT puso en marcha el proceso de contratación tras identificar la necesidad de disponer de un sistema de detección de vehículos mediante emisores y receptores Track100, así como espiras y cableado asociado.

Dos son las empresas que presentaron oferta: Urbalux, que ha logrado 100 puntos por parte de la mesa de contratación, y Kapsch TrafficCom Transportation, finalmente rechazada por superar el precio de licitación fijado.