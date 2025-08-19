Nuevo cierre en la Feria de Málaga: clausuran una caseta por impedir el acceso libre y gratuito

El Ayuntamiento de Málaga sigue vigilante ante el comportamiento de las casetas del Real de Cortijo de Torres.

Muestra de ello es que este martes ha comunicado el cierre de otra instalación “por reincidencia en impedir el acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar”.

Un comportamiento que contraviene claramente la Ordenanza de Feria. La caseta penalizada con esta clausura temporal es, según los datos aportados desde la Casona del Parque en sus redes sociales, La Exquisita.

Este cierre viene a sumarse al decretado este lunes para otras dos casetas: La Bulla, "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo", y Jaleo.

Respecto a la medida adoptada sobre esta última, el Ayuntamiento ha aclarado este martes que el motivo fue la reincidencia en el "incumplimiento de contar con personal de seguridad, no por impedir el acceso a menores como se indicó erróneamente". En el mensaje, se pide disculpas por la imprecisión.