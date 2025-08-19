Monte Tortuga arde: bomberos luchan contra un incendio forestal en Málaga capital

Nuevo incendio forestal en Málaga capital. Si este lunes era Monte Coronado el paraje afectado por las llamas, este martes la zona donde se localizan las llamas es Monte Tortuga.

De acuerdo con los datos recogidos por el Plan Infoca en sus redes sociales, el fuego está activo.

Desde poco después de las 22:00 horas trabajan en la extinción de las llamas dos grupos de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y dos vehículos autobombas.