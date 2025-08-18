La Panda de Verdiales La Axarquía

La Panda de Verdiales La Axarquía

Málaga ciudad

Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este lunes, 18 de agosto

El tercer día de las fiestas de la capital tiene una agenda repleta de música, tradición y alegría repartidos por cada rincón de los recintos.

Más información: Dónde comer en la Feria de Málaga 2025: del pescaíto frito a las míticas papas asadas, los sabores que conquistan el Real.

Publicada

La Feria de Málaga entra en su tercer día con una agenda repleta de música, tradición y alegría que llenará cada rincón del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres. El centro histórico se transforma en un gran escenario y el Real de la Feria acogerá exhibiciones ecuestres, concursos y música en vivo.

Todos aquellos que decidan acercarse a la feria disfrutarán de espectáculos flamencos, verdiales, animación infantil y actividades para todos los públicos. Una vez que llegue la noche, también podrán disfrutar de grandes actuaciones, la elección de reinas y míster, y la música de la explanada de la juventud.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Feria del Centro - Centro Histórico De La Ciudad

Plaza De La Constitución

  • Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h.

  • Cantando Bajito. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores

Plaza Del Obispo

Plaza De San Pedro Alcántara

  • Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta De Verdiales

  • Panda El Capitán. Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h.

    Panda Primera De Benagalbón. Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario Folclore Popular Malagueño

  • De 12:00 a 14:00 h. Coro Aires De Moscatel. Academia De Baile Montse Bravo.

  • De 16:00 a 18:00 h. Academia De Baile María Pérez. Academia De Baile Inma Y Marta. Coro Aa.Vv. Cortijillo Bazán.

  • 14:00 h. Flamenco En Feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

  • Al cante: Chato De Málaga

  • A la guitarra: Antonio Centenera

  • Grupo Flamenco “Alegrías”. Rocío Portillo

Plaza De La Merced

  • De 12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”

  • Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…

  • Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica De La Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante Y Rubí y Alberto Díaz De La Quintana.

Plaza De Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida De Toros

  • Toros de Torrealta

  • Morante De La Puebla

  • Fortes

  • Pablo Aguado

Real De La Feria

  • 12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches y Caballos

Itinerario oficial por el recinto

14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

  • Al cante: Amparo Heredia

  • A la guitarra: José Satorre

  • Grupo Flamenco “Cantiñas”. Gema Garcés

16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

  • C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Susurros De La Sierra De Málaga”

21:30 h. Caseta Municipal Infantil

  • Compañía Acuario Teatro - Espectáculo: “Érase Una Vez… Yo”

22:00 h. Avenida De Las Malagueñas (Portada Recinto Ferial)

  • Elección Reina Y Mister De La Feria

  • Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

  • Artistas invitados: Manolo Sarria, Coro De Malagueñas Isabel López Mayorga

22:00 h. Caseta De Los Verdiales

  • Fiesta Malagueña De Verdiales

  • Panda Jotrón y Lomillas. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

  • Panda Arroyo Conca. Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Explanada De La Juventud

  • Dj Manuel Pallarés

23:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

  • Al cante: Bonela

  • A la guitarra: Pepe Fernández

  • Copla: Antonio Merchan

  • Copla: Amara Tempa