Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este lunes, 18 de agosto

La Panda de Verdiales La Axarquía

La Feria de Málaga entra en su tercer día con una agenda repleta de música, tradición y alegría que llenará cada rincón del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres. El centro histórico se transforma en un gran escenario y el Real de la Feria acogerá exhibiciones ecuestres, concursos y música en vivo.

Todos aquellos que decidan acercarse a la feria disfrutarán de espectáculos flamencos, verdiales, animación infantil y actividades para todos los públicos. Una vez que llegue la noche, también podrán disfrutar de grandes actuaciones, la elección de reinas y míster, y la música de la explanada de la juventud.

Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:

Feria del Centro - Centro Histórico De La Ciudad

Plaza De La Constitución

Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h.

Cantando Bajito. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores

Plaza Del Obispo

Plaza De San Pedro Alcántara

Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta De Verdiales

Panda El Capitán. Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h. Panda Primera De Benagalbón. Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario Folclore Popular Malagueño

De 12:00 a 14:00 h. Coro Aires De Moscatel. Academia De Baile Montse Bravo.

De 16:00 a 18:00 h. Academia De Baile María Pérez. Academia De Baile Inma Y Marta. Coro Aa.Vv. Cortijillo Bazán.

14:00 h. Flamenco En Feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

Al cante: Chato De Málaga

A la guitarra: Antonio Centenera

Grupo Flamenco “Alegrías”. Rocío Portillo

Plaza De La Merced

De 12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”

Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…

Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica De La Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante Y Rubí y Alberto Díaz De La Quintana.

Plaza De Toros La Malagueta

19:00 h. Corrida De Toros

Toros de Torrealta

Morante De La Puebla

Fortes

Pablo Aguado

Real De La Feria

12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches y Caballos

Itinerario oficial por el recinto

14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla

Al cante: Amparo Heredia

A la guitarra: José Satorre

Grupo Flamenco “Cantiñas”. Gema Garcés

16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Susurros De La Sierra De Málaga”

21:30 h. Caseta Municipal Infantil

Compañía Acuario Teatro - Espectáculo: “Érase Una Vez… Yo”

22:00 h. Avenida De Las Malagueñas (Portada Recinto Ferial)

Elección Reina Y Mister De La Feria

Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.

Artistas invitados: Manolo Sarria, Coro De Malagueñas Isabel López Mayorga

22:00 h. Caseta De Los Verdiales

Fiesta Malagueña De Verdiales

Panda Jotrón y Lomillas. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.

Panda Arroyo Conca. Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Explanada De La Juventud

Dj Manuel Pallarés

23:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla