Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este lunes, 18 de agosto
El tercer día de las fiestas de la capital tiene una agenda repleta de música, tradición y alegría repartidos por cada rincón de los recintos.
La Feria de Málaga entra en su tercer día con una agenda repleta de música, tradición y alegría que llenará cada rincón del centro de la ciudad y del Real Cortijo de Torres. El centro histórico se transforma en un gran escenario y el Real de la Feria acogerá exhibiciones ecuestres, concursos y música en vivo.
Todos aquellos que decidan acercarse a la feria disfrutarán de espectáculos flamencos, verdiales, animación infantil y actividades para todos los públicos. Una vez que llegue la noche, también podrán disfrutar de grandes actuaciones, la elección de reinas y míster, y la música de la explanada de la juventud.
Este es el listado completo para que no te pierdas nada en esta jornada:
Feria del Centro - Centro Histórico De La Ciudad
Plaza De La Constitución
-
Encarni Navarro. De 13:00 a 16:00 h.
-
Cantando Bajito. De 16:00 a 18:00 h.
Plaza Las Flores
Plaza Del Obispo
Plaza De San Pedro Alcántara
- Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.
Calle Marqués de Larios
Fiesta De Verdiales
-
Panda El Capitán. Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h.
Panda Primera De Benagalbón. Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h.
Escenario Folclore Popular Malagueño
-
De 12:00 a 14:00 h. Coro Aires De Moscatel. Academia De Baile Montse Bravo.
-
De 16:00 a 18:00 h. Academia De Baile María Pérez. Academia De Baile Inma Y Marta. Coro Aa.Vv. Cortijillo Bazán.
-
14:00 h. Flamenco En Feria
Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4
-
Al cante: Chato De Málaga
-
A la guitarra: Antonio Centenera
-
Grupo Flamenco “Alegrías”. Rocío Portillo
Plaza De La Merced
-
De 12:00 a 15:30 h. La Feria Mágica “La Feria Del Dragón”
-
Juegos. Talleres. Teatro. Títeres. Pasacalles. Magia…
-
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica De La Magia, La Carpa Teatro, Ddq Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante Y Rubí y Alberto Díaz De La Quintana.
Plaza De Toros La Malagueta
19:00 h. Corrida De Toros
-
Toros de Torrealta
-
Morante De La Puebla
-
Fortes
-
Pablo Aguado
Real De La Feria
- 12:00 a 20:00 h. Paseo De Enganches y Caballos
Itinerario oficial por el recinto
14:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla
-
Al cante: Amparo Heredia
-
A la guitarra: José Satorre
-
Grupo Flamenco “Cantiñas”. Gema Garcés
16:00 y 22:00 h. Centro De Exhibición Ecuestre
-
C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39 - Espectáculo “Susurros De La Sierra De Málaga”
21:30 h. Caseta Municipal Infantil
-
Compañía Acuario Teatro - Espectáculo: “Érase Una Vez… Yo”
22:00 h. Avenida De Las Malagueñas (Portada Recinto Ferial)
-
Elección Reina Y Mister De La Feria
-
Acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales.
-
Artistas invitados: Manolo Sarria, Coro De Malagueñas Isabel López Mayorga
22:00 h. Caseta De Los Verdiales
-
Fiesta Malagueña De Verdiales
-
Panda Jotrón y Lomillas. Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
-
Panda Arroyo Conca. Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h.
22:00 h. Explanada De La Juventud
- Dj Manuel Pallarés
23:00 h. Caseta Municipal Del Flamenco Y La Copla
-
Al cante: Bonela
-
A la guitarra: Pepe Fernández
-
Copla: Antonio Merchan
-
Copla: Amara Tempa