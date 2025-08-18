Camela cancela su actuación en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni: este es el artista que actuará en su lugar

‘Idol Kids’ da a Camela el lugar que se merece en la televisión (y en la industria musical)

Cambio de última hora en la programación de conciertos de la Feria de Málaga 2025. Camela ha cancelado su actuación en el Auditorio del Real del Cortijo de Torres prevista para este martes.

Esta decisión se debe a una enfermedad que está atravesando su vocalista masculino, Dioni Martín, y que le está afectando a la voz. El concierto en la capital no ha sido el primero que ha cancelado el dúo. Este revés ya les ha obligado a cancelar otros recitales.

Para sustituir a Camela, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de un comunicado, este martes 19 de agosto en el auditorio de la capital actuará el espectáculo Pitingo y Punto con Juanlu Montoya.

También se subirá al escenario la cantante malagueña Encarni Navarro. Será a partir de las 22:00 horas; antes, a las 21:30 horas, habrá muestra de bailes malagueños y flamencos.

Asimismo, desde el consistorio inciden en que han contemplado una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos son con entrada libre, distintivo esencial del programa de actuaciones de la Feria de Málaga.