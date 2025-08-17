¿Cuánto valen los cacharritos de la Feria de Málaga este 2025?: Estos son los precios de las atracciones

La Feria de Málaga ya ha dado el pistoletazo de salida. Y, un año más, los cacharritos de la zona del Real vuelven a robarse gran parte del protagonismo.

Niños y mayores acuden en busca de las atracciones, unos tratando de encontrar la más divertida y, otros, un duro en su cartera. Pero, ¿cuánto valen este año los cacharritos de la Feria?

EL ESPAÑOL de Málaga se ha sumergido en el Real Cortijo de Torres para averiguarlo. Comenzamos con uno de los clásicos: el tradicional juego de lanzar dardos a globos con el fin de conseguir un peluche sigue manteniendo su reclamo. El precio ronda los cuatro euros por jugar tres dardos, aunque sí es cierto que algunas casetas presentan precios más económicos. Su coste es similar, en líneas generales, al del año anterior.

Un clásico que ha cambiado este año es el juego de los patitos. Es cierto que hay opciones más económicas, pero mientras que cuatro patos siguen teniendo un coste de cuatro euros, ocho patos son ocho euros. A diferencia del año pasado: pagabas esta última cantidad de dinero por diez patos.

En la parte de casetas de juego, aquellas que ofrecen a los participantes probar suerte con dos tiros a las míticas porterías con guardametas giratorios varían sus precios. La opción más barata se sitúa en tres euros, la más cara un euro más. Una novedad es que, este año, los menores no tienen descuento en este juego.

Para los más pequeños de la casa, las atracciones cuestan una media de cuatro euros, al igual que en los dos años anteriores. De modo que, clásicos como el canguro, los columpios, los coches de choque o la caída libre fijan su tique en ese precio.

El tren de la bruja ha cambiado respecto al año pasado. Su precio ha bajado cincuenta céntimos, situándose en 4,50. Aunque, este año, los niños ya no reciben balones de fútbol y peluches, al contrario que en 2024.

Vuelve, un año más, uno de los clásicos de la Feria: la noria. La atracción favorita de las parejas tiene un precio de seis euros por persona, un euro menos que el año pasado. Otras como las Cataratas o la Jungla Encantada mantienen su precio en seis euros. Ocurre igual con el Ala Delta, que no ha variado su coste en relación a 2024, situándose en siete euros.

Considerada la atracción más imponente de la feria, el Gigant XXL, un gigantesco martillo visible desde cualquier punto del Real, ya cuesta 10 euros, dos más que el año anterior. Sin embargo, el tirachinas (Steel Max) repite otro año más como la atracción más cara de la Feria de Málaga, con un coste de 15 euros el ticket.

Grand Prix, Barco Vikingo y otras opciones más caras

El popular Grand Prix deja de ser una de las alternativas más económicas para los adolescentes: ha elevado su precio cincuenta céntimos (5€). En cambio, su principal competidor, el Torrente 5, mantiene su tarifa a cinco euros, aunque vuelve a ofrecer un bono de cinco tiques por 23 euros —precio similar al del año pasado—.

Un paseo en el barco vikingo vuelve a tener un precio de cinco euros, al igual que un viaje en otras atracciones como el látigo, el Súper Grillo, las distintas versiones del Saltamontes o el toro mecánico.

Para aquellos que quieren gastar un poco más, se encuentra el Experience, una atracción con brazos similares al clásico saltamontes pero que gira y eleva sus asientos, que cobra seis euros el ticket.

A este le sigue el Flip Fly con un coste de ocho euros el viaje. La atracción cuenta con un brazo central del que cuelgan góndolas con arneses, capaces de girar 360 grados y volcar a los pasajeros boca abajo.