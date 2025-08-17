Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este domingo, 17 de agosto
El Centro se convierte en un hervidero, y el Real también estará en pleno apogeo durante toda la jornada.
Más información: Así debes vestirte en la Feria de Málaga 2025 si no quieres quedarte fuera de las casetas
Llega un nuevo día en este primer fin de semana de la Feria de Málaga. Este domingo, 17 de agosto, la programación prevista se extiende a lo largo de la jornada con todo tipo de actividades. No faltarán bailes, pandas de verdiales, espectáculos ecuestres o música.
Esta amplia lista de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los artistas de las diferentes disciplinas que participan como el malagueño Lázaro Cruz, en la plaza de la Constitución, o Paco Candela en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Esta es la programación completa para el domingo 17 en la Feria de Málaga.
Feria del Centro-Centro Histórico de la Ciudad
- Plaza de la Constitución
Lázaro Cruz, de 13:00 a 16:00 horas.
María Cortés, de 16:00 a 18:00 horas.
- Plaza Las Flores, Plaza del Obispo, Plaza de San Pedro Alcántara
Animación musical variada, de 15:00 a 18:00 horas.
- Calle Marqués de Larios – Fiesta de Verdiales
Panda Primera de Comares (Estilo Comares), de 13:00 a 16:00 horas.
Panda Los Lagares (Estilo Almogía), de 14:00 a 17:00 horas.
- Escenario Folclore Popular Malagueño
12:00 a 14:00 horas: Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea, Coro Mi Gente, Coro Ecos Victorianos.
16:00 a 18:00 horas: Academia Elena Romero, Academia de Baile Paula Alcaraz, Castañuelas, Peña El Sombrero.
- Flamenco en Feria
14:00 horas: Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)
Al cante: Amparo Heredia / A la guitarra: José Satorre
Grupo Flamenco “Soleá” – Antonio Soto
Plaza de la Merced-La Feria Mágica 'La Feria del Dragón'
- 12:00 a 15:30 horas: Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia.
Participan: Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí, Alberto Díaz de la Quintana.
Plaza de Toros La Malagueta-Corrida de Rejones
- 19:00 horas: Toros de Benítez Cubero-Pallarés
Sergio Galán
Diego Ventura
Ferrer Martín
Real de la Feria
-
Paseo de enganches y caballos (Itinerario oficial por el recinto): de 12:00 a 20:00 horas.
-
Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
14:00 horas: Grupo Flamenco 'Cuadro Rondeñas'-José Lucena
-
Centro de Exhibición Ecuestre
16:00 y 22:00 horas: calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39, Espectáculo Brío Cartujano en la Costa del Sol.
-
Caseta Municipal Infantil
21:30 horas: Compañía Miguel Pino-Peneque el Valiente
-
Caseta de los Verdiales – Fiesta Malagueña de Verdiales
Panda Raíces de los Moras (Estilo Almogía): de 22:00 a 01:00 horas.
Panda El Borge (Estilo Comares): de 00:00 a 03:00 horas.
-
Auditorio Municipal
22:00 horas: Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h)
Gran Gala: Aurora Guirado, Paco Candela
-
Explanada de la Juventud
22:00 horas: DJ Manuel Pallares.
-
Caseta Municipal del Flamenco y la Copla
23:00 horas: Al cante: Chelo Soto, Miguel Astorga / A la guitarra: Carlos Haro, José Hernández / Copla: Juanma Jerez.