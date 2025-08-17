Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este domingo, 17 de agosto

Paella en la feria del Real de Málaga Adrián Gámiz

Llega un nuevo día en este primer fin de semana de la Feria de Málaga. Este domingo, 17 de agosto, la programación prevista se extiende a lo largo de la jornada con todo tipo de actividades. No faltarán bailes, pandas de verdiales, espectáculos ecuestres o música.

Esta amplia lista de actuaciones y espectáculos se desarrolla gracias a los artistas de las diferentes disciplinas que participan como el malagueño Lázaro Cruz, en la plaza de la Constitución, o Paco Candela en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Esta es la programación completa para el domingo 17 en la Feria de Málaga.

Feria del Centro-Centro Histórico de la Ciudad

Plaza de la Constitución



Lázaro Cruz , de 13:00 a 16:00 horas.

María Cortés, de 16:00 a 18:00 horas.





Plaza Las Flores, Plaza del Obispo, Plaza de San Pedro Alcántara

Animación musical variada, de 15:00 a 18:00 horas.



Animación musical variada, de 15:00 a 18:00 horas.





Calle Marqués de Larios – Fiesta de Verdiales



Panda Primera de Comares (Estilo Comares), de 13:00 a 16:00 horas.

Panda Los Lagares (Estilo Almogía), de 14:00 a 17:00 horas.





Escenario Folclore Popular Malagueño



12:00 a 14:00 horas: Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea, Coro Mi Gente , Coro Ecos Victorianos.

16:00 a 18:00 horas: Academia Elena Romero , Academia de Baile Paula Alcaraz , Castañuelas, Peña El Sombrero.





Flamenco en Feria



14:00 horas: Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4)

Al cante: Amparo Heredia / A la guitarra: José Satorre

Grupo Flamenco “Soleá” – Antonio Soto

Plaza de la Merced-La Feria Mágica 'La Feria del Dragón'

12:00 a 15:30 horas: Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia.

Participan: Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias Eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí, Alberto Díaz de la Quintana.

Plaza de Toros La Malagueta-Corrida de Rejones

19:00 horas: Toros de Benítez Cubero-Pallarés

Sergio Galán

Diego Ventura

Ferrer Martín

Real de la Feria