La hija de Bárbara Rey alucina con la Casa de la Buena Vida de Chule en Palma-Palmilla: "Pienso ayudaros en todo"

La Casa de la Buena Vida, el hogar que recibe con los brazos abiertos a todo aquel que necesita empezar de nuevo ha recibido a Sofía Cristo. En Palma-Palmilla, Málaga capital, este hogar de acogida abre sus brazos a personas en situación de vulnerabilidad y con problemas de adicción.

Chule es el encargado de este refugio que se encuentra en una montaña. “Sin la ayuda de nadie consiguió que le vendieran el terreno”, explica Sofía Cristo a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

“Aquí recogemos a todo tipo de personas”, le cuenta Chule a la hija de Bárbara Rey mientras le enseña todos los rincones de la Casa de la Buena Vida. Según el malagueño, aquí llegan personas con problemas de adicciones o sin recursos que no tienen un lugar donde vivir.

Actualmente, tienen un bungalow que el Ayuntamiento les arregló y les haría falta uno más para poder tener espacio para acoger a más personas.

También cuentan con una cocina que abastecen con los alimentos que les dan en BancoSol y algunos establecimientos que les regalan alimentos. Además, tienen una persona encargada de repartir la medicación.

“Los chicos que van al hospital y les mandan pastillas, él se encarga de suministrarlas y de vez en cuando ir bajándole la dosis poquito a poco. Siempre con un seguimiento médico desde fuera”, explica Chule.

El malagueño explica que van a buscar a quienes los necesitan a cualquier hora del día, como a uno de sus actuales residentes que lo llamó. Lo acompañó al Hospital Regional a las 5 de la mañana porque tenía una pierna rota y después lo llevó al refugio.

“Esto es espectacular de verdad”, asegura Sofía Cristo en el vídeo, y define a Chule como “un grande”. Por eso no duda en decir que va a hacer “todo lo posible para ayudaros en todo lo que pueda”.