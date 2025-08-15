¿Qué hacer en la Feria de Málaga este viernes, 15 de agosto?: fuegos artificiales, cabalgata y drones

La Feria de Málaga arranca este viernes y el inicio de la semana grande volverá a estar marcado, por segundo año consecutivo, por la Cabalgata Histórica de los Reyes Católicos y los tradicionales fuegos artificiales, junto al espectáculo de drones.

De esta manera, el prólogo de la Feria de 2025 de la capital empezará a las 20.00 horas con la salida de la plaza de la Merced de la Cabalgata histórica que llegará a la plaza de la Aduana sobre las 20.30 horas.

Posteriormente, recorrerá las siguientes calles del centro de la capital: calle Císter, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torres de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spinola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, Císter y plaza de la Aduana.

Con esta recreación, en la que participan más de 250 figurantes, se conmemora la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, que ocurrió el 19 de agosto de 1487. La fecha es festiva en la capital y está incluida por normativa en la celebración de la feria cada año.

Unas horas más tarde, en concreto, unos minutos antes de la medianoche, 500 kilos de pólvora explotarán en la noche de este viernes para dar el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga 2025. Lo harán con la compañía de las canciones de Marisol, de Pablo Alborán, de Cher… Y con el espectáculo de 300 drones que volarán sobre el cielo de la capital de la Costa del Sol.

La fiesta de apertura tendrá a los drones como protagonistas iniciales. 300 aparatos formarán 14 imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante 10 minutos. Serán visibles desde 500 metros de distancia.

La flota completa estará repartida entre las playas de La Malagueta y Huelin, con 150 unidades en cada punto.

Los drones volarán a una altura aproximada de 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas. Pueden llegar a replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes.

El segundo pase del menú, a partir de las 00:00 horas, corresponderá a un espectáculo piromusical, contratado a la empresa Pirotecnia Zaragozana. Tendrá 20 minutos de duración y en el mismo se lanzarán hasta 6.308 efectos pirotécnicos combinados con 11 temas musicales. Estos espectáculos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

El lanzamiento se realizará desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de duración del castillo de fuegos artificiales. Y todo ello con estos temas musicales: