Dónde comer en la Feria de Málaga 2025: del pescaito frito a las míticas papas asadas, los sabores que conquistan el Real

En la Feria de Málaga 2025 hay cientos de planes por hacer. Salir con amigos de fiesta, ir a los cacharritos o disfrutar de un concierto, pero hay una actividad que todos los malagueños han hecho y es comer o cenar con la familia o los amigos durante las fiestas.

Las opciones de comida son muy variadas y van desde los puestos ambulantes en la zona recreativa hasta las casetas familiares donde disponen de una cocina y sirven los mejores platos que uno se pueda imaginar.

Desde los típicos picoteos de jamón y queso, pasando por las típicas hamburguesas, hasta el pescaito frito. Sin olvidar las tradicionales papas asadas de los puestos ambulantes que nadie debe perderse estos días.

Cabe señalar que los malagueños tendrán donde elegir, ya que habrá 72 consideradas casetas familiares que formarán parte del espacio familiar del recinto y habrá otras 40 que serán casetas de juventud.

Además, el Ayuntamiento de Málaga ha habilitado 242 instalaciones de ocio y de alimentación situadas en el Real del Cortijo de Torres. De estas 185 están dedicadas a la venta de productos de alimentación como hamburguesas, pizzas o bocadillos, buñuelos, gofres, patatas asadas, turrón, algodón de azúcar, mazorcas de maíz, chocolaterías, entre otros.

En cuanto al horario de las casetas del Real, cabe señalar que comenzarán a las 14.00 horas y el cierre será entre las 02.00 y las 06.00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que será a las 07.00 horas.

Este es el listado completo de las empresas que estarán presentes en la feria: