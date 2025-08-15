Dónde comer en la Feria de Málaga 2025: del pescaito frito a las míticas papas asadas, los sabores que conquistan el Real
Tanto las casetas del Cortijo de Torres como los puestos ambulantes ofrecerán todo tipo de platos dulces y salados.
En la Feria de Málaga 2025 hay cientos de planes por hacer. Salir con amigos de fiesta, ir a los cacharritos o disfrutar de un concierto, pero hay una actividad que todos los malagueños han hecho y es comer o cenar con la familia o los amigos durante las fiestas.
Las opciones de comida son muy variadas y van desde los puestos ambulantes en la zona recreativa hasta las casetas familiares donde disponen de una cocina y sirven los mejores platos que uno se pueda imaginar.
Desde los típicos picoteos de jamón y queso, pasando por las típicas hamburguesas, hasta el pescaito frito. Sin olvidar las tradicionales papas asadas de los puestos ambulantes que nadie debe perderse estos días.
Cabe señalar que los malagueños tendrán donde elegir, ya que habrá 72 consideradas casetas familiares que formarán parte del espacio familiar del recinto y habrá otras 40 que serán casetas de juventud.
Además, el Ayuntamiento de Málaga ha habilitado 242 instalaciones de ocio y de alimentación situadas en el Real del Cortijo de Torres. De estas 185 están dedicadas a la venta de productos de alimentación como hamburguesas, pizzas o bocadillos, buñuelos, gofres, patatas asadas, turrón, algodón de azúcar, mazorcas de maíz, chocolaterías, entre otros.
En cuanto al horario de las casetas del Real, cabe señalar que comenzarán a las 14.00 horas y el cierre será entre las 02.00 y las 06.00 horas, salvo los festivos y vísperas de festivos, que será a las 07.00 horas.
Este es el listado completo de las empresas que estarán presentes en la feria:
- Familiar Asoc. de Empresarios Feriantes de Málaga
- Familiar El Aula Forestal SL
- Familiar Asociación Peña Recreativa Cultural de Caballistas Monte Claro
- Familiar Chiringuito Playa de El Palo SL
- Familiar Asociación Taurina Amigos del Toro de Lidia
- Familiar Peña Rincón de Calle Ancha
- Familiar Asociación Peña Martiricos
- Familiar Asoc. Peña Los 30 Amigos
- Familiar Asoc. Peña Recreativa Palestina
- Familiar Peña Recreativa y Cultural Portada Alta
- Familiar Asociación Cultural Málaga Universal
- Familiar Martínez & Colorado SL
- Familiar Asociación Cultural Litoral
- Familiar Asociación Recreativa y Cultural La Tajá
- Familiar La Reserva de Málaga SL
- Familiar Peña Er Salero
- Familiar La Canasta SA
- Familiar Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba
- Familiar Bodegas El Pimpi SL
- Familiar Mahou S.A.
- Familiar Procono SA
- Familiar Asoc. Peña de Cazadores Los Mimbrales
- Familiar Asoc. Peña Perchelera
- Familiar Asociación Palmeral Aire Libre
- Familiar Federación Andaluza de Asociaciones Central Ciudadana
- Familiar CCOO Málaga
- Familiar Peña Carnavalesca El Conservatorio
- Familiar C.D. Atlético Portada Alta
- Familiar Asociación Amigos del Abuelo Ventura
- Familiar Asoc. Voluntarios de Oncología Infantil
- Familiar Centro Cultural Recreativo Renfe
- Familiar Asoc. Cultural y Recreativa de Ciclista Costa de Málaga
- Familiar Asoc. Cultural Casa de Álora
- Familiar Peña Los Ángeles de Miraflores
- Familiar Cafetería Los Gálvez SL
- Familiar Ginés Jesús Piñero Uribe
- Familiar Peña Recreativa Trinitaria y Escuela de Arte Flamenco
- Juventud Peña El Sombrero
- Juventud Badak Málaga SL
- Juventud Ignacio María Cuadra Gamir
- Juventud Asociación Vecinos 13 de Noviembre
- Juventud Dumher SL
- Juventud Malakalabella 93 SL
- Juventud AS Amigos de Moliere
- Familiar Asoc. Deportivo Cultural Peña La Estrella
- Familiar Peña Cultural Recreativos Sta. Cristina
- Familiar Asoc. Cultural Recreativa Peña Cortijo De Torre
- Familiar Asociación Peña Malaguista Personas Sordas
- Familiar Peña El Bastón de Málaga
- Familiar Peña El Parral
- Familiar Tamara Fernández Rodríguez
- Familiar Peña Tiro de Pichón
- Familiar Peña La Paz
- Familiar Real Ilustre Venerable Hermandad Sacramental Ntro. Padre Jesús Nazareno de los pasos Monte Familiar Casa Melilla en Málaga
- Familiar Asociación Peña Simpatía de La Luz
- Familiar Peña Recreativa Cultural Bda. La Asunción
- Juventud Nassau Málaga SL
- Juventud Asociación Cultural Amigos de las Kopas
- Juventud Asoc. Cultural Unión Continental
- Juventud Adrián Marín Jiménez
- Juventud Partido Comunista de Andalucía
- Juventud Asoc. Noctámbulos Malagueños
- Juventud Asoc. Cultural Amigos de la Plaza Mitjana Malafama Flamenco
- Juventud Asoc. Cultural Amigos de Gold
- Familiar Asociación Peña El Parchís
- Familiar Peña La Solera de Málaga
- Familiar Asoc. Natural Beach
- Familiar Asoc. de Vecinos Málaga-Centro
- Familiar Óscar Díaz Rueda
- Familiar Asociación de Amigos del Puerto de la Torre
- Juventud Amate de Jodra Formación y Proyectos Tecnológicos
- Juventud Antonio García Guerrero
- Juventud Antojo Flamenco SL
- Juventud Cofradía Jesús de Medinaceli, Santo Cristo del Socorro y Mª Stma. de la Candelaria
- Juventud Asoc. Aula Joven Atarazanas
- Juventud Asoc. Formación Tiempo Libre y Juventud
- Juventud Asociación Andaluza para la Divulgación de la Cultura Latina
- Juventud Sala Rey de Copas SL
- Juventud Jaleo Teatinos SL
- Juventud Asoc. Jóvenes Australes Aventureros
- Juventud Luxsol 2024 SL
- Juventud Juan Diego Altamirano Puche
- Juventud FPAA Sindicato de Estudiantes de Málaga
- Juventud Jóvenes Por El Socialismo
- Juventud Asociación Malagueña de Atletismo de Málaga
- Juventud Asoc. La Rumba y Olé
- Juventud Fed. de Asoc. de Les Gays Bis y TR
- Juventud Pozos Sin Fronteras
- Juventud Asociación Discapacitados de Málaga Adisma
- Juventud José Carlos Acquaroni Rodríguez
- Juventud Producciones y Eventos Elixir SL
- Juventud Maniac Mansion SL
- Juventud Francisco Boxo Cifuentes
- Juventud Asoc. Mana es Mana
- Juventud José Antonio Ortigosa Fernández
- Familiar Francisco Retamero Cerván
- Familiar Mi Novia Flamenca SL
- Familiar Asociación Gastronómica Flamenca el Zaguán de Pepe Higo
- Familiar Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga
- Familiar Asociación Cultural Amigos de la Espiga
- Familiar Col. Of. de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga
- Familiar Asociación El Gazpachuelo de los Amigos del 33
- Familiar Asociación Recreativa La Jarana
- Familiar Asoc. Recreativa y Cultural El Portón
- Familiar Asoc. Cultural Amigos de Siempre Así
- Familiar Dumin SA Familiar Club de Rugby de Málaga
- Familiar Federación Junta de Alcaldes de Panda de Verdiales
- Familiar Asoc. Cultural Nuevo Flamenco Málaga
- Familiar Enrique Guerrero Colorado
- Familiar Costumbres Malagueñas Siglo XXI
- Familiar Asociación Vecinos Colina de Aceiteros
- Protocolo Cervezas San Miguel SLU
- Flamenco y Copla Asoc. Cultural Amigos de la Copla
- Establos Caballos Jesús García Toro