Luz verde a la ampliación de la lavandería de Fundación ONCE en Málaga: 2 millones de inversión y hasta 60 empleos

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves la concesión demanial, por adjudicación directa y gratuita, de una parcela municipal en el distrito de Churriana a favor de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

El objetivo es ampliar las actuales instalaciones que la entidad gestiona a través de la entidad ILUNION Lavanderías, donde ya cuenta con una planta de lavandería industrial en una parcela de unos 5.000 metros cuadrados.

La cesión incluye un terreno sin edificar de 3.172 metros cuadrados situado en la parte trasera del complejo, donde se desarrollará un proyecto de ampliación de aproximadamente 1.800 metros cuadrados construidos.

La actuación, con una inversión estimada de 2 millones de euros, permitirá mejorar la calidad del servicio, incorporar nueva tecnología y maquinaria, y generar entre 50 y 60 nuevos empleos, de los cuales el 90% serán para personas con discapacidad.

La concesión tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2086, coincidiendo con la finalización del derecho de superficie ya otorgado sobre la parcela colindante.

Fundación ONCE mantiene como fin principal la ejecución de programas de integración social, formación, empleo y supresión de barreras para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.