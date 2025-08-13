TuFerIA y El Español de Málaga se unen para ofrecer la cobertura más cercana de la Feria 2025

TuFerIA, el asistente oficial de la Feria de Málaga en WhatsApp desarrollado por Internal·IA, anuncia su colaboración con El Español de Málaga como medio digital oficial de la Feria 2025.

Esta alianza permitirá a malagueños y visitantes:

Compartir fotos y vídeos de interés informativo, que podrán ser validados y publicados por la redacción de El Español de Málaga.

Acceder a noticias relacionadas con las consultas realizadas en TuFerIA, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana, personalizada y de valor añadido.

Recibir un enlace directo al contenido del diario al final de cada respuesta, en función del tema de la consulta realizada en el asistente.

TuFerIA llega a la Feria con rodaje real

Antes incluso del inicio oficial, el asistente ha logrado más de 600 usuarios activos que han participado en pruebas reales durante las últimas semanas.

Gracias a esta base de interacciones, el sistema ha sido objeto de un Fine Tuning intensivo, adaptando su lenguaje, tono y recomendaciones al estilo malagueño, optimizando la experiencia y afinando las respuestas con ejemplos concretos y contextuales de la ciudad y su feria.

"Esta colaboración supone un puente directo entre la calle y la redacción", afirma Francisco Orellana, CEO de Internalia Group. "Queremos que cualquier persona pueda convertirse en reportero gráfico de la Feria y que, además, sus dudas o intereses tengan respuesta no solo en el asistente, sino también en el medio digital líder de Málaga", añade.

El Español de Málaga aportará su experiencia periodística y su alcance como referente informativo local, amplificando tanto las historias generadas por los ciudadanos como aquellas que surjan a partir de las consultas más relevantes durante la Feria.

"Con esta alianza, la Feria se vive también a través de las voces y miradas de sus protagonistas: los malagueños”, señala Ángel Recio, delegado de El Español de Málaga. "Y ahora, también podremos responderles con información contextualizada y de valor, reforzando nuestro compromiso de cercanía con la audiencia", apostilla.