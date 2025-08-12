Feria de Málaga 2025: 500 kilos de pólvora y 300 drones para iluminar la noche inaugural

500 kilos de pólvora explotarán en la noche de este viernes para dar el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga 2025. Lo harán con la compañía de las canciones de Marisol, de Pablo Alborán, de Cher… Y con el espectáculo de 300 drones que volarán sobre el cielo de la capital de la Costa del Sol.

Estos son los ingredientes con los que la ciudad da la bienvenida a una de sus grandes fiestas.

De acuerdo con los datos aportados desde la Casona del Parque, la fiesta de apertura tendrá a los drones como protagonistas iniciales. 300 aparatos formarán 14 imágenes tridimensionales en las que se combina tecnología y arte visual que se prolongarán durante 10 minutos. Serán visibles desde 500 metros de distancia.

La flota completa estará repartida entre las playas de La Malagueta y Huelin, con 150 unidades en cada punto.

Los drones volarán a una altura aproximada de 100 metros dentro de un perímetro de seguridad, por lo que en ningún momento vuelan sobre las personas. Pueden llegar a replicar hasta 16 millones de tonalidades diferentes.

El segundo pase del menú, a partir de las 00:00 horas, corresponderá a un espectáculo piromusical, contratado a la empresa Pirotecnia Zaragozana. Tendrá 20 minutos de duración y en el mismo se lanzarán hasta 6.308 efectos pirotécnicos combinados con 11 temas musicales. Estos espectáculos están patrocinados por El Corte Inglés y Mahou-San Miguel.

El lanzamiento se realizará desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. En total, se quemarán 500 kilos de pólvora durante los 20 minutos de duración del castillo de fuegos artificiales. Y todo ello con estos temas musicales: