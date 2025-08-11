El bando de la Feria de Málaga lo deja claro: prohibido "el cobro o exigir invitación" para entrar a las casetas

El Ayuntamiento de Málaga ya ha publicado el bando que regirá la Feria 2025, que comienza el próximo viernes, 15 de agosto (festivo nacional) con su ya clásico espectáculo pirotécnico. Se trata del documento que marca las reglas para disfrutar de la semana grande, dicen,"con seguridad y respeto". El texto, firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, recoge desde las normas para el funcionamiento de las casetas hasta las sanciones por incumplir la ordenanza.

Precisamente en el funcionamiento de las casetas está uno de los puntos más relevantes: ninguna caseta podrá cobrar entrada ni exigir consumición mínima, sea del tipo que sea; una medida que el Consistorio recalca cada año para garantizar el libre acceso a todos los visitantes, tanto en el Real de Cortijo de Torres como en el Centro Histórico y que no siempre cumplen.

El bando también prohíbe expresamente la venta de alcohol a menores y la dispensación de bebidas en envases de vidrio o latas en la vía pública, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad.

Esta norma se hará cumplir con controles policiales en las zonas de mayor afluencia, especialmente en la zona de juventud, que volverá a estar delimitada y contará con accesos vigilados para evitar el consumo no autorizado.

Horarios

En el Centro, la fiesta arrancará cada día a las 12:00 horas y finalizará a las 18:00 horas, momento en el que cesará la música en la calle y solo podrá sonar en el interior de los establecimientos autorizados. No se podrán instalar barras adicionales salvo permiso expreso y la venta de alcohol para consumo fuera de las zonas autorizadas, como decimos, estará prohibida.

En el Recinto Ferial, las casetas abrirán desde las 14:00 horas hasta las 06:00, ampliándose hasta las 07:00 en festivos y vísperas. La zona de la juventud tendrá acceso restringido a menores de 16 años, salvo en actuaciones en directo, y todas las casetas —familiares y de juventud— tendrán acceso libre y gratuito, sin invitaciones ni consumiciones obligatorias.

En cuanto a las atracciones, la popular noria del Real tendrá un horario ampliado (de 12 a 5 de la mañana) durante toda la Feria, convirtiéndose en uno de los reclamos visuales y fotográficos de la semana. El resto de cacharritos y puestos también se someterán a inspecciones para garantizar su correcto funcionamiento.

En cuanto al paseo de caballos en el Real se cerrará a las 20:00 horas para labores de limpieza, y se prohíbe el uso de asnos o ponis, salvo para paseos infantiles autorizados. Los animales deberán estar en condiciones óptimas y contar con descansos, agua y alimentación adecuados.

Movilidad

El Ayuntamiento recomienda de cara a la feria el uso del transporte público. La EMT reforzará sus líneas, especialmente la noche de los fuegos, y mantendrá activa la Línea F, que conectará el Centro con el Real las 24 horas durante toda la Feria. Habrá paradas de taxi habilitadas junto a la portada principal y en la avenida Ortega y Gasset, así como zonas de subida y bajada para VTC con vigilancia policial.

El control de vehículos al Centro Histórico será estricto durante la Feria y solo se permitirá en casos de emergencia. La carga y descarga se realizará en horario limitado (de 7:00 a 12:00 horas en laborables, con horarios especiales los festivos).

Limpieza

El bando fija turnos de recogida de residuos en el Real —de 16:00 a 20:00 horas y de 06:00 a 09:00 horas— y obliga a mantener las bolsas dentro de las casetas hasta el momento de la recogida. En el Centro, la limpieza será continua durante las 24 horas.

El alcalde apela en el bando a la máxima colaboración por parte de los ciudadanos y empresarios para una limpieza "rápida y efectiva" en el Centro, cuyas labores de limpieza y baldeo iniciarán los operarios de Limasam a partir de las 7 de la tarde. En el Real, por su parte, se mantendrá la recogida puerta a puerta de las casetas en dos horarios: uno de mañana y otro de madrugada.

Seguridad

En materia de seguridad, la Policía Local decomisará armas simuladas, objetos punzantes, envases no autorizados de más de 500 ml y cualquier elemento peligroso. También vigilará la venta de alcohol en formatos prohibidos. Protección Civil instalará puntos fijos en el Real y en la Plaza de la Marina con pulseras QR para menores y personas dependientes, y desfibriladores en toda la Feria, además de realizar patrullas a pie. Además, este año cabe recordar que habrá cámaras de videovigilancia y drones por todo el Real.

El Real Cuerpo de Bomberos, por su parte, tendrá retenes en el Centro y el Real, así como durante los fuegos artificiales, mientras que el dispositivo sanitario desplegará ambulancias de soporte vital avanzado y básico, con servicio ininterrumpido en el Real desde el 16 al 24 de agosto.

El alcalde, Francisco de la Torre, además, ha pedido a la ciudadanía no difundir información no verificada y recurrir siempre a fuentes oficiales o medios que contrasten los datos. También hacen un llamamiento al civismo y al respeto del espacio público, recordando que mantener limpia la ciudad y evitar actitudes incívicas es responsabilidad de todos. Las multas por incumplir el bando pueden ser cuantiosas: desde sanciones leves por tirar basura fuera de los contenedores hasta infracciones graves por altercados o incumplimiento de las normas de seguridad.

La Feria arrancará oficialmente con los fuegos artificiales de La Malagueta, dando paso a más de una semana de fiesta en los que la ciudad espera recibir a miles de visitantes. El mensaje municipal es claro: la Feria es de todos y para todos, y su éxito depende del respeto mutuo y del cumplimiento de las normas.