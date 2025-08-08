Manolo Bakes sigue creciendo en Málaga: su próxima apertura será en el Centro Comercial Vialia

Manolo Bakes le ha cogido el gusto a Málaga. Si a finales de 2024 se anunciaba el desembarco de la cadena de dulces en la provincia de Málaga, concretamente en Fuengirola, y esta arrancara el verano con el estreno de un nuevo local en el Muelle 1, ahora le toca el turno al Centro Comercial Vialia. Los malagueños y viajeros que pisen la Estación María Zambrano podrán deleitarse con sus siempre riquísmos manolitos.

El local se ubicará justo frente a la boca del metro que está en el interior de Vialia, entre la zapatería Krack y Calzedonia. Hasta el momento no ha trascendido cuándo comenzará a funcionar el establecimiento, más allá del cartel que se puede leer en la fachada del local que habla de una "próxima apertura".

La marca, originada en España, se fundó en 2017 y cuenta con dos productos estrella: sus famosos croissants pequeños y las palmitas, unas también pequeñas palmeritas. La cadena se inspira en los croissants que en su día servían en la Pastelería Manolo de Colmenar Viejo, en Madrid, un negocio familiar con décadas de historia.

Tienen más de 50 tiendas por toda la geografía española con un crecimiento de lo más rápido. Hay tiendas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Sevilla. En todas ellas, han apostado por un branding moderno; con un packaging atractivo e ideal para instagrammear; un diseño de tiendas muy cuidado y una fuerte presencia en redes sociales.

Además, en Manolo Bakes sirven café de especialidad, sándwiches, bollería variada y productos veganos y sin gluten, por lo que es un espacio perfecto para quedar con amigos de todo tipo. Todo el mundo es bienvenido.