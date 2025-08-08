Grave accidente laboral en Málaga: un torito mecánico con 3.000 kilos aplasta a un trabajador

Un trabajador de 30 años de edad ha resultado herido muy grave este viernes tras caerle encima un torito con tres palets de unos 3.000 kilos en una empresa de Málaga capital, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este servicio, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro laboral se ha producido en una empresa ubicada en la calle Torre del Mar, en el polígono industrial Santa Teresa.

Los hechos, según indican, han sucedido a las 14.15 horas de este viernes. A esa hora, el 112 ha recibido dos avisos relacionados con un hombre atrapado debajo de un torito mecánico.

De inmediato se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional, a la Local y a los Bomberos de Málaga.

Fuentes policiales han indicado que el accidente se ha producido cuando al trabajador le ha caído encima el torito con tres palets de unos 3.000 kilos, causándole lesiones muy graves por aplastamiento.

El herido es un varón de 30 años que ha sido evacuado por el 061 al hospital Clínico Universitario, donde permanece ingresado en la unidad de críticos.

El centro de coordinación de emergencias de la Junta ha informado del accidente laboral a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.