Sorprendente imagen junto al Martín Carpena de Málaga: "Seré yo el raro pero muy normal no me parece"

Impactante imagen al llegar al Martín Carpena de Málaga: "Seré yo el raro pero muy normal no me parece" Mariano Pozo

Si hay un templo del deporte en Málaga capital ese es el Martín Carpena. Bautizado con el nombre del concejal que fuera asesinado por la banda terrorista ETA, José María Martín Carpena, es la casa del Unicaja Baloncesto, cuyos éxitos lo han encumbrado en los últimos años como referente clave de la ciudad.

Aunque son muchos los que día a día dirigen sus pasos hacia el estadio, hay un profesional de los medios de comunicación que ha ligado buena parte de su trayectoria con la del baloncesto en la capital de la Costa del Sol. Ese es Mariano Pozo. Su ojo y su cámara han captado algunos de los grandes momentos de la historia reciente del Unicaja.

Y es esa misma cámara la que este jueves ha captado una instantánea que ha dejado impactado y sorprendido al propio Pozo, quien ha dejado muestra de ello en su cuenta en la red social X.

La verdad es que llegar al Carpena y encontrarte esto… no sé, seré yo el raro pero muy normal no me parece.

Igual @malaga ha habilitado esta zona para que las caravanas hagan la colada… pic.twitter.com/1KpMeucuKy — Mariano Pozo (@pozo_mariano) August 7, 2025

"La verdad es que llegar al Carpena y encontrarte esto… no sé, seré yo el raro pero muy normal no me parece", escribe en un mensaje que viene acompañado de una foto en la que se ven hasta cinco toallas y varios bañadores colgados a pocos metros del Martín Carpena.

El escrito finaliza con la duda del propio Pozo ante lo visto: "Igual @malaga (Ayuntamiento de Málaga) ha habilitado esta zona para que las caravanas hagan la colada…"