Tensión en la estación María Zambrano de Málaga por la enésima avería ferroviaria: "Nadie nos da explicaciones"

El 1 de julio es para muchos el arranque de las vacaciones. Un día como hoy, carreteras, aeropuertos y estaciones de trenes están llenas hasta la bandera de turistas cargados de maletas para pasar unos días de descanso. Sin embargo, quienes quieran coger un tren hoy no lo tendrán del todo fácil debido a una nueva avería en las catenarias de la red de alta velocidad.

En concreto, el incidente se ha producido a la altura de La Sagra, en Toledo, este lunes por la noche. Más de una veintena de trenes se han visto afectados por graves retrasos y cientos de viajeros han pasado la noche a la intemperie tras quedarse parado el tren donde viajaban.

La tensión era real en estaciones como la de María Zambrano este martes por la mañana. A eso de las 10:30 horas, decenas de personas esperaban, algunos de ellos sentados en el suelo y con cara de pocos amigos, a tener noticias de Renfe. Todos coincidían en lo mismo: "Nadie nos da explicaciones".

Caos ferroviario en Andalucía: reparan la avería y los trenes ya pueden circular con casi 5 horas de retraso

Guillermo y Ana son una de las muchas parejas que esperaban mirando el panel informativo de la estación a cada rato. Tras hacer un crucero por España, un país que les ha enamorado, y recorrer Málaga de Marbella a Nerja, iban a pasar unos días en Madrid, donde cogerían su vuelo a Buenos Aires en un par de días. Pero la vuelta a la capital parece que no será del todo sencilla para ellos.

"Menos mal que tenemos dos o tres días. Por eso, dentro de lo que cabe, no estamos tan desesperados", contaba Guillermo, que siempre trata de organizar los viajes con margen porque 'estas cosas pasan'.

Su tren debía salir a las 10:33 horas, pero el panel les marcaba que se pondría en marcha a las 11:00, algo que creían que no iba a cumplirse. "Dicen que ha sido un problema eléctrico. Sinceramente, estas cosas se empiezan a ver cuando las cosas comienzan a no funcionar bien en un país. Yo lo viví en Argentina hace veinte años, son los primeros síntomas. Aquí ya tuvieron el apagón, que fue algo muy raro", relataba.

De momento, su plan no era otro que esperar con paciencia, coger un autobús o incluso alquilar un coche si los plazos se demoraban demasiado. Al igual que David y Laura, que se encontraban sentados en el suelo a pocos metros de ellos. Llevaban en la estación desde las ocho menos cuarto y ellos sí estaban algo más desesperados.

"Yo no me voy de vacaciones, a mí me están esperando por motivos laborales", explicaba David, que al menos celebra no estar "doce horas allí parado en un tren". Su tren era un AVE que iba hacia Madrid y desde allí tenían que ir hasta Alicante. "Tenemos noches de hotel, billetes de vuelta... Y que no se nos quede nada colgado sería un milagro", expresó.

Llegaron a replantearse coger el vuelo que saliera más pronto desde Málaga, pero denuncian el "subidón" que han dado los precios aprovechando la alta demanda. "Las aerolíneas se están aprovechando. Los líos ferroviarios les hacen que ganen", lamentaban.

Eva Jiménez también es una de las afectadas, al igual que sus compañeros de trabajo. Todos tenían una reunión importante en Madrid. "Hace un año el tren no llegaba y te devolvían el dinero, y ahora ni siquiera tienes derecho a reclamar, porque cuando hemos estado dentro, lo que han dicho es que había retrasos por mantenimiento de las catenarias y punto", explicó, con la esperanza de que pronto se solucionara la situación.