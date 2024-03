Vuelven las protestas de los agricultores a Málaga: "Nos han multado y denunciado para callarnos la boca"

Las protestas de los agricultores, tras las del Puerto en el mes de febrero, han vuelto a Málaga capital, en las que han participado 170 personas, ocho tractores y 10 vehículos. Lo han hecho frente a la Subdelegación del Gobierno, cuya fachada ha sufrido una lluvia de limones acompañada de una alfombra de cereales, con la que los agricultores han cubierto la entrada.

Un mes más tarde, los agricultores avisan de que no solo es que no se hayan tomado medidas, sino que la situación ha ido a peor. "Lo único que han hecho ha sido multarnos y denunciarnos para callarnos la boca. Yo llevo 1.200 euros", relata Manuel Armero, de la plataforma 6F, que fue la que comenzó las protestas, a las que luego se han sumado sindicatos.

"Prometen muchas cosas, pero no hacen nada. Queremos que se cambie la Agenda 2030 y el Cuaderno Digital. Los agricultores estamos abandonados, parece que somos escoria o ciudadanos de quinta", cuenta con dureza Pepe, uno de los agricultores presentes. "Queremos que se atiendan todas nuestras reivindicaciones, que son justas y necesarias para la supervivencia de este sector ", añade Armero.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Málaga, Carlos Cintas, confirma que "el Gobierno no ha hecho caso, no ha dado ningún paso hacia delante". "Lo poco que nos ha concendido no sirve para nada, así que vamos a seguir, aunque replanteándonos el sistema a seguir en estas manifestaciones".

Los limones han sido protagonistas durante la mañana de este 13 de marzo, con una lluvia contra la fachada de la Subdelegación del Gobierno y una alfombra de cereales en la entrada. Una de las agricultoras, Mercedes, narra que "lo que no puede ser es que estos limones, con los costes de mantenimiento que tienen, lleguen a un supermercado y la última cadena sea la que se lleve todo el dinero".

Limones y cereales en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Sebastián Jarillo

El secretario provincial de COAG Málaga (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Antonio Rodríguez, explica que siguen igual, en busca de "cláusulas express, controles en los puertos, una ley de la cadena digna, menos burocracia". "No nos vamos a rendir. Si tenemos que volver a la calle antes de las elecciones europeas, lo haremos", subraya.

Pese a no ser escuchados y seguir con las protestas, algunos de ellos se quedan en el camino. "Nos estamos dando cuenta de la poca participación de los agricultores, porque están cansados, bombardeados a base de denuncias. Cualquiera tiene ocho o diez, pero las pagamos con mucho gusto", dice Pepe.

"En Málaga hemos estado en el Puerto, en Casarabonela, en Antequera, hoy toca en la Subdelegación y mañana tocará otro sitio. Si no se nos escucha, vamos a seguir hasta que se nos haga caso. Hay que defender el sector de la agricultura", añade este trabajador del campo. Lo que queda claro es que los agricultores no se van a rendir y van a seguir luchando hasta ser escuchados.