"Busco al ciclista que nos embistió y huyó tras dejarme inconsciente y herido en Carretera de Cádiz (Málaga)"

Luis y su pareja volvían a casa desde el centro a bordo de su moto, una Sym Symphony de 125 centímetros cúbicos, por la avenida de Velázquez de Málaga capital. Eran las dos de la madrugada del viernes 10 de marzo al sábado 11. A tan solo apenas unos metros de llegar a casa, a la altura del cruce de la avenida de la Paloma -entre el supermercado Supeco y Correos-, Luis observó cómo un ciclista estaba haciendo una maniobra extraña. Él siguió de frente y, cuando menos se lo esperó, la bicicleta se les cruzó embistiéndoles y provocándoles una grave caída.

El propio Luis chocó de manera frontal contra la mediana de la vía. Quedó inconsciente del golpe durante una hora, siempre según su versión, y su compañero no supo reaccionar ante la situación en completo estado de shock y también herido. Luis tiene la nariz fracturada -una semana después sigue echando coágulos de sangre por la boca-, así como tres piezas dentales rotas y todo el rostro repleto de moretones. También tiene lesionadas una rodilla y el pie izquierdo. Su pareja tiene un brazo fracturado y lesiones en las piernas. Ahora buscan testigos que pudieran ver en primera persona el suceso para dar con la identidad del ciclista, que se dio a la fuga.

Por mucho que lo intenta, no recuerda bien lo que ocurrió tras el impacto. "Solo sé que la bicicleta chocó contra nosotros. Nosotros íbamos hacia delante y caí de cara. Me desperté en la ambulancia, llegando al Clínico", expresa el joven, cuyo rostro ha quedado irreconocible después del impacto. "Mi pareja sí que sabe que cuatro chicas nos atendieron. Iban en un BMW blanco, pero no sabemos nada del ciclista que provocó la caída, ha contado Luis a EL ESPAÑOL de Málaga.

Luis ha acudido a los comercios de la zona por su propia cuenta para lograr hallar alguna imagen, alguna "silueta" que les ayude a poner identidad a este individuo. Sin embargo, en todos ha recibido la negativa a su petición por la ley de protección de datos. "Tenemos todas las de perder porque encima era un ciclista, no hay seguros de por medio como sí ocurre en un vehículo", lamenta el joven, que critica la "lenta" labor policial en su caso.

El joven en la camilla. Cedida

"Si no hubiésemos llevado el casco estaríamos muertos, estoy seguro de eso. Y pese a todo tengo la cara desfigurada", cuenta Luis, quien denuncia en varias ocasiones que la Policía no ayuda a aquellos que sufren algo como él. "Lo que está cometiendo esta persona es un delito de omisión de socorro, es muy fuerte", comenta.

El caso lo está llevando el abogado Rafael Muriel, quien aún no ha logrado acceder al atestado que la Policía Local elaboró aquella noche. "El atestado ha entrado en registro del Juzgado de Instrucción 14, pero no lo han incoado aún. Además, van a trasladar la competencia a Instrucción 6 que son los competentes por ser los que estaban de guardia aquel día", cuenta Luis, según lo que le ha comunicado su abogado.

