Crystal, el primer espectáculo sobre hielo del Circo del Sol, llega a Málaga del 10 al 18 de diciembre

El Circo del Sol se instala en Málaga con Crystal, el primer espectáculo acrobático sobre hielo que realiza la compañía. Entre el 10 y el 18 de diciembre un total de 11 funciones se representarán en el Palacio de Deportes Martín Carpena. “Este es un espacio muy versátil en el que en muy poco tiempo hemos podido disfrutar del mejor tenis y ahora es el turno del Circo del Sol”, comenta la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada. Del mismo modo, el propio alcalde, Francisco de la Torre, ha querido remarcar la importancia de que una compañía de tanto talento como esta decida realizar su espectáculo en Málaga. “Esto proporcionará a la ciudad una proyección internacional que hará que el turismo aumente aún más en la Costa del Sol”, ha destacado De la Torre.

Crystal cuenta la historia de una heroína que, tras caer al agua mientras patinaba sobre hielo, su reflejo irá narrando al espectador todo lo que ocurre y lo guiará durante las dos horas que dura la representación. La calidad, según explica el director artístico Robert Tannion, está más que asegurada tanto en el vestuario y maquillaje como en la escenografía. El show contará en todo momento con música en directo de la mano de tres artistas que a la misma vez que patinan tocarán el piano, el saxofón, la guitarra, el acordeón y el clarinete. Canciones actuales de cantantes como Sia o Nina Simone sonarán en diferentes momentos del relato que Crystal irá representando.

Distintas modalidades del patinaje como es el freestyle o el extremo unido a malabares pondrán el broche de oro al espectáculo. A pesar de ser la primera función que realizan sobre hielo, incluyendo esta han hecho un total de 42 espectáculos alrededor de todo el mundo. La diversidad de sus 44 artistas se refleja en las 25 nacionalidades que hay en todo grupo y el dominio de 18 idiomas.

La temperatura del recinto se irá adecuando a las necesidades que el hielo va requiriendo en cada momento ya que según explican desde la dirección de la compañía se debe tener una dureza exacta y un grosor de 10 cm para que el hielo no se rompa y los actores no sufran daños. Debido a esto, aconsejan a todo aquel que decida disfrutar durante estos días de la función que no se olviden de llevar ropa de abrigo.

“Creo que el efecto postpandemia hará que la gente acuda al show. A las personas nos gusta socializar y queremos apostar por la cultura para unir a todo el mundo en el Martín Carpena”, comenta Tannion. Losada se suma a estas palabras y anima a que todo aquel que pueda no pierda la oportunidad de acudir a cualquiera de las 11 funciones que se realizarán tanto en turnos de mañana como de tarde.

“El mes de diciembre es muy atractivo en nuestra ciudad. Málaga tiene un espíritu muy navideño que encaja totalmente con el espectáculo que nos ofrece el Circo del Sol. Esperamos que no solo los malagueños, sino que cualquiera que quiera visite durante este mes la ciudad porque merece la pena”, ha explicado De la Torre.

Sigue los temas que te interesan