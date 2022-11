De Los Asperones a graduarse en la Universidad de Málaga: "La mejor rebelión es ir al colegio"

Puede parecer que hoy es un martes cualquiera, pero en Los Asperones están de celebración por partida doble. José Francisco Gómez Heredia, es el primer vecino de la barriada que ha conseguido un título universitario y, además, se conmemora el Día Mundial de los Gitanos y Gitanas Andaluces, etnia predominante en dicho barrio de la periferia.

En las calles, la afluencia de tráfico es mayor de lo habitual y todos los vecinos se aglutinan junto a los medios para poder escuchar de cerca a José Francisco, quien ya es graduado en Educación Social. El joven nunca ha renegado de su procedencia ni ha querido ocultarlo. “La mejor manera de decir Yo soy gitano es poniéndose a estudiar”, comenta.

El acto ha tenido lugar en el que fue su colegio de la infancia, el CEIP María de la O y ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, quien ha sido el encargado de ponerle la beca. Tras cursar un Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística la vida de Gómez Heredia dio un giro de 180 grados. “Quería estudiar Historia o Filosofía, pero la rama social me llamaba mucho más. Me gusta la educación de calle, en los barrios. Sin embargo, como educador social cualquier ámbito es bueno. Trabajar con mayores y adultos también me atrae”, declara.

El rector de la universidad, José Ángel Narváez, colocándole la beca a José Francisco.

Además de ser el primero en tener una carrera universitaria, José Francisco ha tenido la oportunidad de estar cuatro meses en Perú gracias a una beca que le concedió la UMA. “Ser gitano y estudiar parece incompatible, nosotros mismos lo tenemos asimilado y es difícil acabar con ello. Pero la mejor manera de rebelarse es yendo al colegio”, ha afirmado.

En el día de hoy, otros 26 niños y niñas de Los Asperones han obtenido su título de secundaria a los que tanto los profesores como el propio rector -quien conmemoraba el 50 aniversario de la universidad- han animado a seguir estudiando. Se ha querido recordar también lo importante que es el apoyo de la familia en estos casos y que nunca es tarde para ponerse a estudiar, se tenga la edad que sea.

El recién licenciado se siente emocionado y con ganas de seguir formándose. Aunque tiene pendiente obtener el título de inglés, ya tiene planes de futuro. Le gustaría hacer un máster fuera de Andalucía; ya que cuenta entre risas que, después de todo, "no quiere dejar nunca de estudiar".

Sigue los temas que te interesan