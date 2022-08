Málaga da por conseguido el objetivo de acabar con el botellón en el Centro durante la Feria

A Teresa Porras se le ve contenta. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga admite que antes de la Feria estaban "preocupados" por las consecuencias que pudiera tener una afluencia masiva tras dos años de parón por la pandemia de la Covid-19: "Pero ha sido ejemplar por parte de todos. Ha sido una Feria muy divertida, muy familiar y con muchas ganas de pasárselo bien y no tener jaleos ni peleas ni nada, todo lo contrario", defiende Porras.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga para realizar balance de la semana de festejos municipales, la concejala asegura que han logrado "el objetivo principal que todos teníamos en la cabeza", esto es, "acabar con el botellón en el Centro". "Ha habido cuatro botellones de cinco o seis personas que se han llevado la papeleta puesta, la multa", señala.

"El modelo de Feria en el Centro de este año ha ido muy bien porque ha habido verdiales, ha habido coro, ha habido gente espontánea que ha ido con su coro, familias enteras que saben cantar y bailar han ido con una guitarra y se lo han pasado en grande...", argumenta Teresa Porras.

Ese rol del casco histórico de la ciudad durante los festejos se ha convertido en estos días posteriores en el principal tema de debate. El presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas, Juan Rambla, ha apostado por "recuperar actividades perdidas" en la zona para reimpulsarla tras un año con un "descenso muy importante" en las ventas; mientras que el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro, Carlos Carrera, ha sostenido en declaraciones a este periódico que se debe limitar al máximo las actividades allí.

Por su parte, el presidente de Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, también ha dado por "erradicado" el consumo de alcohol en vía pública, pero ha pedido al Ayuntamiento más medidas de promoción de la Feria del Centro; mientras que el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha propuesto "repensar el modelo" y ha asegurado que la Feria en el casco histórico "necesita un plan de rescate urgente ante la creciente despersonalización".

Teresa Porras no comparte esas críticas. Desde su perspectiva, pese a que "el malagueño ha optado por ir al Real más que ir al Centro", es una "suerte" contar con "dos espacios de Feria" y "libertad de elegir" entre ellos.

"Si tuviéramos solo el Real o el Centro, no cabríamos todos en ese único espacio. Desde el equipo de Gobierno tenemos todos claro que se pueden compaginar los dos espacios, pero siempre controlados: que se puedan hacer las labores de seguridad y la de limpieza", dice Porras.

Para la concejala, existen "cosas que hay que mejorar" y que se tratarán en una reunión próxima. ¿Por ejemplo? "La ordenanza municipal hay que modificarla, está claro que se ha quedado obsoleta y hay que mejorarla", adelanta Teresa Porras, que prevé que se podrían ajustar aspectos como el cierre de casetas por venta de alcohol a menores o la hora de apertura de las mismas.

"No tiene sentido que tú exijas, por ejemplo, a una discoteca que ha cerrado a las 6 de la mañana, que abra a las 12 de la mañana, cuando a esa hora obviamente no hay nadie. Son cosas que hay que modificar y ya está, se modifican y no pasa nada", reflexiona Porras, que también defiende que ha habido contenedores de reciclaje para la basura en todas las calles y "quien no ha reciclado es porque no ha querido".

¿Lo mejor de la Feria? "La felicidad de la gente". ¿Lo peor? "Es que no sé... No he visto cara mala de la Feria. He visto gente incívica que dejaba los vasos tirados en el suelo teniendo una papelera vacía al lado. En eso tenemos que seguir trabajando mucho, en esa educación. Pero esa es la peor mala cara, que la gente tiene que ser consciente que está en un espacio público. La ciudad estará limpia siempre y cuando los ciudadanos colaboren en esa limpieza. Si no, seguirá un poco sucia", concluye la concejala de Fiestas.

Sigue los temas que te interesan