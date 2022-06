Intentan quemar con un líquido inflamable una puerta de la Catedral de Málaga: "Menudo susto"

La Catedral de Málaga tiene un valor incalculable a nivel simbólico, patrimonial y arquitectónico. El Obispado se ha llevado un buen susto este martes cuando se han enterado de lo sucedido este lunes por la noche: una persona prendió fuego con un líquido inflamable la puerta del Patio de los Naranjos causando daños en dos esquinas del acceso.

Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto encargado del templo malagueño desde principios de 2017, aclara que ha sido "poquita cosa". Hasta el lugar de los hechos se desplazaron en seguida los bomberos para sofocar el pequeño conato. "Cuando hemos visto aquello no le encontrábamos explicación. No es significativo. Ha sido más el susto, pero menudo susto", reconoce durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Los responsables del Obispado de Málaga y el arquitecto han visto este martes por la mañana el vídeo de seguridad. "Aparece una persona prendiendo fuego en dos esquinas de la puerta con un líquido inflamable. Hemos tenido suerte de que no haya pasado nada grave", cuenta La Chica sorprendido mientras lamenta que "haya alguien por las calles que se dedique a estas cosas".

Los daños han sido "pequeños": se ha quemado la parte superficial de un marco interior de madera de la puerta del Patio de los Naranjos. En el momento de los hechos había gente por allí, vio el fuego y llamó a los bomberos. "La puerta está bien y no tienen ningún daño que haya alterado nada. No está estropeada, tan solo están las marcas del fuego", aseguran fuentes cercanas al Obispado de Málaga.

A la persona que quemó la puerta no se le ve la cara en el vídeo. El caso está ahora en manos de la Policía Nacional, que está investigando lo sucedido. El arquitecto de la Catedral no recuerda un suceso similar allí. "A vistas de lo que hay, se ve que es algo menor, no hay ningún daño grave. No se sabe quién ha sido, la policía se encuentra investigando lo que ha ocurrido porque a fin de cuentas el fuego ha existido", insisten.

