Martes de infarto en La Luz: encuentran bien a Jose, uno de sus vecinos más queridos, tras 10 horas desaparecido

Ir a hacer recados por La Luz implica que te encuentres a José, que te salude y que se preste a ayudarte con las bolsas. Es un hombre que tiene un 83% de discapacidad al que todo el mundo conoce por su simpatía desde hace años.

Sin embargo, hoy todos los vecinos del barrio se enteraban de una noticia complicada. José había desaparecido y su familia no sabía nada de él desde las 12.30 horas. Desde el minuto 1 todos los familiares de José salieron a la calle en su búsqueda, pero fue su sobrina, Beatriz, la que desesperada ante no tener noticias de su tío, decidió publicar un cartel con su foto y la ropa que llevaba. "Lo conoce todo el mundo", indicaba, pensando que no habría salido del barrio.

"Todos nos hemos volcado, pero fui yo la que puse el cartel en los grupos del barrio porque soy la que llevo más el tema de las redes. Igualmente todos estuvimos pendiente a las novedades en los comentarios", relata Beatriz, que reconoce que "somos una familia muy unida en las buenas y en las malas".

Así, las redes sociales hicieron su 'magia' y, hace unos minutos, pasadas las 22.00 horas, llegaba la noticia que llevaban casi 10 horas esperando: José había aparecido en Nueva Málaga.

Al parecer, José se había desorientado y una chica que paseaba a su perro en Nueva Málaga se había cruzado con él. Este se había interesado por el animal y siguió su camino, sin rumbo aparente, algo que extrañó a la mujer. Al subir a casa, esta entró a Facebook y se encontró con el cartel, algo clave para la familia, con la que contactó en cuanto pudo.

"La ayuda ciudadana ha sido muy importante. José ha aparecido gracias a la colaboración de todos. El barrio se ha volcado y entre familiares y amigos hemos volteado Málaga", expresa la sobrina de José a EL ESPAÑOL de Málaga. "Yo estaba bajando Carlos Haya cuando mi primo me ha dicho que lo habían localizado a la altura de la gasolinera de Las Chapas. ¡Vaya día!", cuenta aliviada Beatriz.

Según relata la familia, unos momentos antes de aparecer, estaban poniendo la denuncia y peinando la zona de Portada Alta, por donde otras personas habían indicado que lo habían visto. La Policía les había dicho que al filo de las seis y media de la tarde José había sido identificado, "pero que como no había hecho nada lo dejaron seguir su camino".

En definitiva, todo ha quedado en un susto para este barrio de la zona oeste de la capital. Las redes se han llenado de "menos mal", "cuídate José" y de cientos de anécdotas con él. Esperemos que pronto pueda seguir ayudando a los vecinos, que han demostrado que lo quieren mucho en este día tan difícil.

