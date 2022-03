Mercamálaga disminuye un 80% su volumen de mercancías por la huelga de transportes

La huelga de transportes también se está dejando notar durante la última semana en el Mercado Central de Abastecimiento de Málaga, Mercamálaga, donde el volumen de mercancías ha bajado un 80% entre pescados, mariscos, frutas y verduras.

Así, según han explicado a Europa Press fuentes de las asociaciones de Mayoristas Acmerma (de Frutas y Verduras) y Ampesme (Pescados y Mariscos) este descenso no ha afectado a los mayoristas en su carga de trabajo, ni a la hora de abastecer a los minoristas.

Según han detallado "no hay ningún problema de abastecimiento", ya que hicieron "acopio los días previos y gracias a nuestras mejoras en conservación podemos trabajar bien en la distribución".

Por otro lado, y en cuanto a la huelga, desde Mercamálaga han precisado que hay piquetes informativos y visitas policiales "pero todo sin el más mínimo incidente", además de que las entradas y salidas transcurren con normalidad.

Las caravanas que están provocando incidencias a lo largo de la jornada de este jueves desde primera hora de la mañana, sí que ha hecho percibir la falta de algunos productos frescos en tiendas y supermercados.

CTM y PTA

En la puerta del Consorcio de Transportes de Mercancías (CTM) de Málaga, de nuevo, hay piquetes en la puerta "bloqueando la entrada de camiones", según apuntan trabajadores del mismo, quienes admiten que la actividad se está paralizando.

También en algunas empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga están empezando a notar la falta de algunos suministros y la imposibilidad de que los camiones salgan a realizar su trabajo como habitualmente. En muchos casos, sólo lo hacen los vehículos de menor tamaño, han precisado a Europa Press fuentes de una empresa afectada.

El director del PTA, Felipe Romera, sin embargo, ha señalado que desconoce esta situación y que no le han llegado informaciones sobre incidencias, aunque ha aclarado que "esto no quiere decir que no esté pasando".

Puerto de Málaga

Mientras tanto, en el puerto de Málaga también hay menos tránsito de camiones. En los supermercados, por su parte, la situación no es generalizada. Están faltando algunos frescos como pescados y frutas y hortalizas dependiendo del día y de si el camión que suministra ha podido completar el viaje o no. No obstante, "el tema de los frescos comienzan a faltar".

Lo que sí critican diversas fuentes es la "radicalización" de muchos de los transportistas que están participando en este paro que tachan de "empresarial porque son autónomos" y advierten de que si la situación no mejora y el Gobierno central no mueve ficha provocará mayores problemas, lamentando que se reúna con "quienes no están en huelga".

Esa radicalidad ha provocado que durante esta pasada madrugada, el sistema Emergencias 112 Andalucía haya recibido sendas llamadas de transportistas sobre las 01,30 horas en la zona de Antequera. Uno avisaba de que le habían tirado piedras en el camión y que también había muchas por el camino, dándose aviso a la Policía Nacional. Otro, por su parte, denunciaba que en la A-45 en el kilómetro 114 le habían tirado piedras y roto la luna del camión, por lo que también se alertó al Cuerpo Nacional de Policía.

