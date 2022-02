Muere Juan Romero Godoy, hostelero y presidente de El Palo F.C.

"El Palo Fútbol Club lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de su presidente, Juan Romero Godoy, este lunes 7 de febrero". El comunicado oficial del equipo de fútbol malagueño en torno a las cinco y media de la tarde confirmaba la muerte de Godoy, una de las figuras más reconocidas de la barriada paleña que ha muerto a los 70 años.

"Todos los miembros que forman la familia de El Palo, desde directivos a todos los que integran el equipo y los escalafones inferiores, quieren expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos, en especial a su esposa, Teresa, y a sus hijas, Patricia y Natalia". Romero Godoy era, además, propietario de la Marisquería Godoy, uno de los establecimientos con más tradición de la barriada malagueña y que cuenta con otro restaurante en Muelle Uno.

Una vez que el equipo de fútbol lo ha anunciado, las condolencias por parte de otros clubes deportivos no han tardado en llegar. Como el caso de Unicaja Baloncesto o el Antequera C. F., así como el Linares Deportivo o el C. F. Motril.

Desde Unicaja Baloncesto queremos mandarle nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a familiares y amigos. DEP, Juan. — UnicajaCB (@unicajaCB) February 7, 2022

El Málaga C. F. ha querido mandar su "más sentido pésame a toda la familia paleña, en especial a los familiares y numerosos amigos del ya eterno presidente. Buen viaje y hasta siempre".

Godoy será siempre recordado como el presidente que llevó al entonces Centro de Deportes de El Palo a la 2.ª división B del fútbol español. El equipo, que actúa como local en el campo de San Ignacio, consiguió convertirse en el segundo equipo de la provincia (tras el equipo de la capital) en cuanto a categoría.

El cuerpo está siendo velado este lunes en el cementerio de El Palo hasta mañana, cuando se celebrará el funeral a las 12:30 horas en la iglesia de san Juan de la Cruz.

Sigue los temas que te interesan