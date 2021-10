Tarde de caos en Lagunillas con la Guardia Civil blindando el barrio

"No sé qué pasa, pero está todo Lagunillas cortado. Hay Guardia Civil, pero no de uniforme normal, van de militares", en el barrio se corrían los primeros rumores minutos antes de las tres de la tarde. En la Plaza Miguel de los Reyes, frente al Hostal Bruselas, se apostaba un todoterreno de la Benemérita con varios efectivos armados alrededor. Efectivamente, el uniforme del Grupo de Acción Rápida, con boina y chaleco antibalas llamaba la atención.

También un guardia civil de paisano, que lucía también el chaleco protector sobre su ropa. "Yo he intentado acercarme para ver qué pasaba, pero me han pegado un bocinazo que me han echado para atrás del susto", contaba un vecino de la zona a EL ESPAÑOL de Málaga. El caos y la curiosidad reinaban en un barrio céntrico y en plena transformación.

Esta transformación social y estructural que está viviéndose en Lagunillas hace que todavía haya solares y edificios abandonados. En uno de ellos, en la bifurcación hacia Alonso Benítez, ha tenido lugar la detención de, al menos, dos personas este viernes. "Ya se veía movimiento en ese edificio, pero no le dimos más importancia", confirman a este medio vecinos de la zona.

Lagunillas es cada vez más una zona de paseo de camino o de vuelta al centro, por eso los mensajes entre vecinos tardaron poco en correr. Además, coincidía con la salida del colegio de los Maristas, a pocos metros de la zona. "Oye, no sé qué está pasando, por aquí dicen que es algo de drogas o de terrorismo, a ver si te enteras", enviaba en un mensaje de audio a su hermano María.

"No veas la que hay liada: hay Policía y Guardia Civil rodeando Lagunillas con furgones y metralletas bloqueando todas las salidas de las calles, brutal". El tráfico rodado estuvo cortado durante toda la tarde y los vecinos empezaban a preguntar a la prensa que se arremolinaba en la zona.

La operación

La Guardia Civil llegó antes de las tres de la tarde con absoluta discreción. Los agentes detuvieron, al menos, a dos individuos: un marroquí y un melillense, ambos investigados por terrorismo internacional por el juzgado de instrucción 2 de la Audiencia Nacional.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la operación se precipitó ante la publicación de mensajes de alto contenido violento a través de redes sociales por parte de uno de los dos hombres detenidos.

Tras la detención, los agentes realizaron un largo registro para recabar pruebas de la relación de las dos personas con las acusaciones de terrorismo internacional. Así, los guardias civiles trabajaron durante la tarde manteniendo el perímetro de seguridad para evitar la llegada de curiosos.

Agentes anti-ETA

El Grupo de Acción Rápida (GAR) mantiene sus iniciales de la unidad primigenia: Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, un departamento del Instituto Armado que nació para luchar en el País Vasco contra ETA. Tras la desaparición de la banda terrorista, se reconvirtieron y en Andalucía es habitual verlos luchar contra el crimen organizado.

