Juan Cassá: el concejal de moda en Málaga también es 'influencer' de habanos

La tarde antes de firmar el acuerdo por la estabilidad del Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá paseaba por su cuban rinconcito, el espacio de su casa en la provincia en el que tiene una inmensa cava de puros habanos. Lector de Escohotado, en su tiempo libre acompaña esas lecturas o ratos de descanso en su piscina de cigarros. Sabía que tenía el triunfo de la visibilidad mediática en sus manos.

Hay concejales que presumen de ser afanados corredores, como Dani Pérez o Carlos Conde; otros que ocupan sus publicaciones en redes sociales mostrando todo su trabajo en el día a día en sus distritos o sus áreas. Sin embargo, Juan Cassá se ha convertido en un influencer mundial del tabaco. Su cuenta en Instagram @purosycigarros cuenta con más de 15.000 seguidores que comentan activamente las publicaciones del asturiano.

Hace unos meses decidió cambiar su foto de perfil, por si a alguien no le quedaba claro de que se trataba de una cuenta personal de Cassá. Mirando a cámara en un atardecer y apretando entre su índice y su dedo corazón un puro a medio fumar, así se presenta: “Cuban Cigar Smoker”. Un perfil en el que todas las fotos están hechas personalmente por el concejal no adscrito. También avisa, al ser una cuenta en la que aparece tabaco hay que tener más de 21 años para seguirla.

En la última semana, en la que Cassá ha vuelto a ser protagonista de la actualidad municipal, la actividad en su cuenta no ha cesado. El viernes deseaba un feliz fin de semana a sus seguidores mientras mostraba un Arturo Fuerte Rothschild Gran Reserva (lamentamos si hay algún error en reconocer los habanos). La caja de 25 cigarros de esta marca cuesta en torno a 220 euros.

El jueves posteaba tantos puros como le cabían en la mano: un Saint Luis Rey, un Montecristo, un H. Upman edición limitada, un Romeo y Julieta Wide Churchill y un Por Larrañaga. De la marca H. Upman también fumaba esta pasada semana un Magnum 46, con un precio por unidad de unos 10 euros. Lo disfrutaba mientras leía Los enemigos del comercio: antes de Marx, un libro de Antonio Escohotado. En alguna de las fotos, además, asoma un Rolex Submariner Date valorado en casi 9.000€.

Por lo que se comprueba en su perfil de puros y cigarros, Cassá le pone mucho mimo a su afición. En su purera de bolsillo lleva siempre el cortapuros y una buena variedad: Bolivar, San Cristóbal, El Rey del Mundo, Partagas u Hoyo de Monterrey, cinco habanos a mano. Para los vecinos de su antigua residencia en la capital, la escena de Cassá fumando cigarros puros en uno de los restaurantes de la zona era algo habitual. Allí tenía “su despacho”, como lo llama alguno de sus antiguos colaboradores.

Muchas de las citas en las que Cassá hablaba de política se desarrollaban allí. Sin embargo, el fatal incidente de la quema de su autocaravana en el verano de 2020 le hizo tomar la determinación de mudarse a otro lugar.

Esta es una de las cuentas que gestiona actualmente Juan Cassá. Además de la de influencer de puros, tiene su cuenta personal verificada, en la que tiene 3.800 seguidores. En esta publica fotos de su familia numerosa.

Entrevista en COPE

El pasado jueves, en el magazine Herrera en COPE más Málaga, presentado por Mónica García, la periodista entrevistaba a Cassá en el espacio de la tertulia de mujeres. “Exactamente, ¿cuál es el trabajo de Juan Cassá?”, preguntaba. El asturiano respondía ligeramente airado: “La verdad es que me sorprende bastante que se preocupe por mi trabajo, no sé si le hace la misma pregunta a todas las personas”.

Acto seguido, el concejal no adscrito accedía a desarrollar su rutina laboral: “Yo estoy tanto en Diputación como en el Ayuntamiento. Sólo en el Consistorio hay cuatro comisiones y un Pleno, cuando no hay extraordinarios y urgentes. Después, en la Diputación también hay Pleno, hay juntas de portavoces, tengo comisiones, tengo que representar a la Diputación en los pueblos, aunque ustedes a lo mejor no tienen el mismo interés, yo me he recorrido 88 municipios conociendo a los alcaldes y alcaldesas, tengo reuniones semanales o quincenales por comarcas con municipios y concejales. Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con preparación de plenos y comisiones. Todo eso se informa, se negocia y hay que tener un posicionamiento”.

En esa misma entrevista, Cassá confirma, entre otras cosas, que quiere seguir dedicándose a la vida política. No descarta ni acercarse al PP ni a Por Mi Pueblo, “son opciones”, afirmaba. “Yo no vengo a servirme de la política, creo que soy una persona trabajadora. A mí se me acusaba de no conocer Málaga y ahora nadie puede decir que no he ido hasta el último barrio de Málaga y que no conozco hasta el último colectivo. He hecho lo mismo en Diputación. Lo que pasa es que la gente, como dejé de ser portavoz de Cs, ya no hace seguimiento”.

