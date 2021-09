Un autobús atropella a un hombre de 50 años en la Avenida Juan Sebastián Elcano, en El Palo

Un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes ha atropellado accidentalmente a un hombre de 50 años del que no ha trascendido su estado de salud hasta el momento. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido llamadas de varios vecinos alertando a primera hora de la mañana, sobre las 9.45 horas, de un atropello en la avenida Juan Sebastián Elcano, en El Palo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios y la Policía Local. El tráfico ha estado cortado durante gran parte de la mañana desde que se ha producido el atropello, como indicaban las cámaras de tráfico con las que cuenta el distrito.

El atropello ha causado mucho revuelo en esta tranquila avenida. Han sido muchos los vecinos que se han acercado para ver qué ocurría e incluso otros han sido testigos del suceso. "Ha cruzado por donde no debía y el autobús no ha tenido tiempo para frenar", dice una de ellas. Así, fuentes cercanas al conductor aseguran que este no se había dado cuenta de la presencia del hombre y "que había salido de repente entre dos coches".

Sobre la gravedad de las lesiones que el atropello haya podido causarle no hay ningún dato oficial por parte de las autoridades, pero los testigos aseguran haber visto al hombre "con la cabeza abierta de par en par" y sangrando en gran cantidad.

