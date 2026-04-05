Buscan a un joven tras un intento de agresión machista en Zafarraya: la Axarquía se moviliza para localizar al autor

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil busca a un hombre que intentó agredir a una mujer en Zafarraya y se dio a la fuga. El operativo de búsqueda cuenta con la colaboración de la Policía Local y la Policía Judicial para lograr la detención del presunto agresor. El Ayuntamiento de Zafarraya pide no difundir bulos ni criminalizar a ningún colectivo, y destaca la colaboración de la población local. Se recomienda extremar la precaución y avisar a las autoridades ante cualquier indicio mientras continúa la búsqueda.

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre que presuntamente intentó agredir a una mujer el pasado jueves en la localidad malagueña de Zafarraya y posteriormente se dio a la fuga. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad, que ha mostrado su "repulsa" hacia los hechos y ha pedido calma a la ciudadanía para evitar "bulos y pistas falsas".

El Consistorio ha informado de que se está trabajando de manera coordinada con la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Judicial para lograr la detención del presunto agresor, sobre quien, aseguran, “caerá todo el peso de la ley”.

Este suceso ha movilizado a los pueblos vecinos de la Axarquía, como es el caso de Alfarnate, que ha publicado un comunicado en sus redes sociales alertando de que el presunto agresor es un varón de unos 20 años y de origen marroquí. "Las autoridades advierten de que podría encontrarse en algún municipio cercano", han añadido.

Según el comunicado del Ayuntamiento de Zafarraya, la investigación avanza “por buen camino” y existe confianza en que la detención se produzca en breve.

El Consistorio también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la convivencia, pidiendo expresamente no criminalizar a ningún colectivo o población. “No debemos criminalizar a una población que convive con nosotros y que, al igual que todos, está indignada y colaborando con la policía”, han señalado.

Además, se ha recomendado a la población extremar la precaución y, ante cualquier indicio, avisar inmediatamente a las autoridades. Ambos municipios han coincidido en la importancia de la colaboración ciudadana y la prudencia mientras continúa el operativo para localizar al presunto agresor.