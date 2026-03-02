Cortes nocturnos de agua en Vélez-Málaga y Torre del Mar esta semana: van a revisar los depósitos de la zona

Las claves nuevo Generado con IA Habrá cortes de agua en Vélez-Málaga y Torre del Mar durante las madrugadas del 4 y 5 de marzo por tareas de mantenimiento. Los cortes afectarán a El Tomillar, Cerro del Águila y Vélez-Málaga (excepto la Gloria, Santa María y Vélez Sol) el 4 de marzo, y a Caleta de Vélez y Torre del Mar (excepto Cerro del Águila y El Tomillar) el 5 de marzo. El suministro de agua se suspenderá de 00:00 a 08:00 horas en las zonas indicadas debido a la mejora de los contadores de los depósitos El Romeral y Torre del Mar. Aqualia recomienda no dejar grifos abiertos ni usar electrodomésticos durante el corte y dejar correr el agua unos minutos tras el restablecimiento del servicio.

Los depósitos de agua de Vélez-Málaga y Torre del Mar van a ser revisados esta semana. Como consecuencia, vecinos de diferentes zonas de este municipio no tendrán suministro de agua durante la madrugada del miércoles 4 y la del jueves 5 de marzo.

Estos cortes en el suministro se deben a que se van a mejorar los contadores de salida de los depósitos El Romeral y Torre del Mar.

La empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Vélez-Málaga, Aqualia, va a realizar las tareas de mantenimiento durante la madrugada del próximo miércoles 4 de marzo al jueves 5 de marzo. Por tanto, suspenderá el suministro durante la noche (del miércoles al jueves) y primeras horas de la mañana.

En concreto, no habrá agua de 00.00 horas a 08.00 horas en las zonas de El Tomillar y Cerro del Águila (Torre del Mar) y Vélez-Málaga, a excepción de la zona de la Gloria, Santa María y Vélez Sol.

La madrugada del próximo jueves, 5 de marzo, al viernes, 6 de marzo, será la fecha en la que Aqualia, realice estas tareas de mantenimiento en el depósito de Torre del Mar. Para ello, necesitan suspender el suministro durante la noche (del miércoles al jueves) y primeras horas de la mañana.

El horario de suspensión del suministro que proporciona este depósito será de 00.00 horas a 08.00 horas. Las zonas a las que afectará serán la Caleta de Vélez y Torre del Mar, a excepción de las zonas de Cerro del Águila y El Tomillar.

En este sentido, Aqualia aconseja a los ciudadanos que vigilen que durante el horario de suspensión del suministro no quede abierto ningún grifo para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como no utilizar electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas, para evitar incidencias en las instalaciones interiores durante el restablecimiento del servicio.

Una vez restablecido el servicio, se recomienda dejar circular el agua durante unos minutos, para evitar el posible arrastre de impurezas.