Detenido un menor en Fuengirola por agredir a un agente: le paró por hacer el caballito por una calle peatonal

Una imagen del agente siendo atendido por una facultativa. Ayuntamiento de Fuengirola.

Las claves

Las claves Generado con IA Un menor fue detenido en Fuengirola tras agredir a un policía local que le interceptó por hacer el caballito en bicicleta en una calle peatonal. El joven ignoró varias órdenes de alto y emprendió la huida, siendo perseguido hasta la calle Moncayo, donde se resistió a los agentes y golpeó a uno de ellos. La detención fue posible gracias a la colaboración de varios ciudadanos presentes en el lugar. El menor fue denunciado por conducción negligente y desobediencia a la autoridad, y el agente agredido sufrió lesiones en el rostro que requirieron atención médica.

La Policía Local de Fuengirola detuvo a un menor de edad que agredió a un agente del cuerpo tras ignorar sus órdenes de alto mientras conducía de forma negligente una bicicleta por una zona peatonal del centro de la localidad.

Una patrulla que se encontraba en la zona observó al joven circulando en bicicleta y haciendo el caballito por una calle peatonal. Los agentes le ordenaron detenerse en varias ocasiones; el menor hizo caso omiso y emprendió la huida.

Los policías iniciaron una persecución que se prolongó hasta la calle Moncayo, donde lograron interceptarlo. En ese momento, el joven se resistió a la actuación policial y propinó varios puñetazos a uno de los oficiales.

Finalmente, y con la colaboración de varios ciudadanos que se encontraban en el lugar, los agentes consiguieron reducir y detener al menor.

La Policía Local informó al padre del detenido de lo ocurrido y tramitó dos denuncias, una por conducción negligente y otra por desobediencia a la autoridad.

El oficial agredido sufrió lesiones en el rostro y tuvo que recibir atención médica.

La Policía Local ha deseado "una pronta recuperación" al oficial agredido y ha agradecido "la colaboración ciudadana" prestada en este caso.