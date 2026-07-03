El megaproyecto de 50 millones que transformará Los Boliches: así será el nuevo Santa Fe de Fuengirola

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Complejo Deportivo y Judicial Santa Fe de Los Boliches contará con un diseño vanguardista firmado por Alberro Arquitectos y una inversión de casi 49 millones de euros. El proyecto incluye una megastructura integrada en el entorno, con fachada de lamas blancas, tres plantas de altura y una gran planta fotovoltaica en el tejado. Destacan la piscina panorámica en la azotea, un estadio de fútbol con capacidad para 1.065 espectadores, pabellón polideportivo y una moderna cafetería acristalada. El complejo dispondrá de sede judicial, zonas deportivas multifuncionales y un aparcamiento subterráneo de tres niveles con capacidad para 1.070 vehículos.

A finales del pasado mes de abril se confirmaba la adjudicación de la que es, sin duda, una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas de la historia reciente de Fuengirola: el nuevo Complejo Deportivo y Judicial Santa Fe de Los Boliches.

Ahora es posible ponerle rostro al espectacular diseño del complejo, que lleva la firma del estudio Alberro Arquitectos.

Las imágenes permiten constatar un proyecto vanguardista que redefinirá por completo la fisonomía y la vida social del municipio con una inversión de 48.766.872 euros.

Las infografías desvelan una arquitectura moderna, fluida y disruptiva que combina de forma magistral dos mundos aparentemente opuestos: la sobriedad del servicio judicial y la energía del deporte de alta competición.

Las perspectivas aéreas (tanto diurnas como nocturnas) muestran una megastructura imponente, pero integrada con su entorno urbano. El elemento estrella del diseño es su envolvente exterior de lamas verticales blancas, que dibujan una línea sinuosa y orgánica en forma de ola, suavizando el impacto visual de sus tres plantas de altura.

El edificio de los juzgados se proyecta con una planta baja abierta a la ciudadanía, retranqueada para ensanchar las aceras y rematada por una gran fachada acristalada en los niveles superiores que aprovecha al máximo la luz del Mediterráneo.

El tejado del complejo aprovecha sus 1.886 metros cuadrados de superficie para integrar una enorme planta fotovoltaica de placas solares, mimetizándose con los patios interiores del edificio.

Al caer la noche, el complejo se transforma gracias a una iluminación LED integrada que resalta las curvas de las lamas y convierte el estadio de fútbol y las terrazas en un faro urbano.

El diseño interior y de las zonas comunes rompe con los esquemas de los polideportivos tradicionales para ofrecer una experiencia de club premium.

Una piscina panorámica en la azotea

Una de las sorpresas visuales más potentes es la piscina ubicada en la cubierta del complejo deportivo. Concebida como un auténtico oasis urbano, cuenta con un amplio solárium pavimentado, sombrillas de diseño minimalista y tumbonas orientadas hacia las vistas de la ciudad, elevando el concepto de ocio municipal a otro nivel.

Por su parte, el pabellón polideportivo interior (destinado a baloncesto, voley, hockey y usos múltiples) destaca por su imponente techo de cerchas metálicas industriales y una banda perimetral acristalada que baña la pista de parqué con luz natural.

La zona social se ha diseñado para el encuentro. Una moderna cafetería acristalada permite a los usuarios disfrutar de un café en un ambiente climatizado de diseño nórdico mientras observan directamente las transiciones del campo de fútbol a través de una red protectora de seguridad de alta resistencia.

Para entender la magnitud de la obra asumida por la UTE Vialterra-Urbasur (que logró una puntuación casi perfecta de 99 sobre 100 en el concurso), estas son las cifras técnicas que dan vida al proyecto: