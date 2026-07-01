Un incendio en una vivienda de Fuengirola obliga a desalojar a 40 personas y deja un herido

Una imagen del operativo organizado en torno al incendio. Ayuntamiento de Fuengirola

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en una vivienda de Fuengirola (Málaga) obligó a desalojar a 40 personas de tres edificios como medida preventiva. El fuego se originó en la primera planta de una vivienda en la calle Fray Luis de León a las 08:45 horas. Un herido fue atendido por servicios sanitarios y los desalojados ya están regresando progresivamente a sus casas. La Policía Nacional investiga el origen del incendio con la intervención de agentes de la Policía Científica.

Un incendio declarado en una vivienda de Fuengirola (Málaga) ha provocado el desalojo del inmueble afectado y de los dos edificios contiguos, como medida preventiva. El Ayuntamiento ha trasladado que la cifra de desalojados asciende a 40 personas, que ya están volviendo de forma progresiva a sus domicilios. El siniestro ha dejado también un herido, atendido por los servicios sanitarios.

La llamada de alerta llegó al Servicio de Emergencias 112 Andalucía a las 08.45 horas de este miércoles, con aviso de un incendio en la primera planta de una vivienda de la calle Fray Luis de León.

Al lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos, además de agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y equipos sanitarios.

Fuentes municipales han indicado que será la Policía Nacional la encargada de investigar el origen del fuego y han confirmado que agentes de la Policía Científica ya trabajan en el lugar.